Güney Kore'den vatandaşlarına uyuşturucu yasağı hamlesi: Yasal olan ülkelerde kullanılsa bile yaptırım uygulanacak

'İSTİSNA OLMAYACAK'
Korean Times'ın haberine göre Gyeonggi Nambu eyalet polis teşkilatı uyuşturucu suçları soruşturma biriminin başkanı Yoon Se-jin, konuyla ilgili olarak "Uyuşturucu kullananlar, kullanımın legal olduğu ülkelerde olsalar dahi Kore yasalarına göre cezalandırılacaklar. Bu konuda herhangi bir istisna olmayacak" ifadelerini kullandı.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Bununla birlikte, polisin Kanada'dan dönenleri nasıl test edeceğine dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar ise, yaptırımın uyuşturucu kaçakçılarına sıradan kullanıcılardan daha çok odaklanmasını önerdi.
Daejeon'da bulunan Hannam Üniversitesi'nde polis yönetimi profesörü Lee Chang-Hoon, "Güney Kore, yabancı bir ülkeyi ziyaret eden herkesi tarayamaz, ancak polis, denetlenen bazı kişilerin kara listeye alınmasını sağlayabilir. Ancak polis, Güney Kore'ye uyuşturucu sokulmasıyla daha çok ilgileniyor ve polis mesajları, yakın gelecekte bu konuyu ele alma konusunda kararlı olduklarını gösteriyor" dedi.
Dışişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, Kanada'da yaklaşık 23.000 Güney Koreli öğrenci bulunuyor.
Uyuşturucu, marihuana'nın 'mutlu sigara' adıyla Güney Kore'de yaygınlaşmasının ardından 1976 yılında Park Chung-hee tarafından yasaklandı.
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