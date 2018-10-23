Güney Kore'den vatandaşlarına uyuşturucu yasağı hamlesi: Yasal olan ülkelerde kullanılsa bile yaptırım uygulanacak

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kullanan vatandaşların -Kanada gibi uyuşturucu kullanımının serbest olduğu ülkelerde kullanılsa dahi- yaptırımla karşılaşacağı belirtildi.

Güney Kore kanunları dünyanın herhangi bir yerinde bulunan vatandaşlar için de geçerli kabul ediliyor ve vatandaşlar, suç olarak kabul edilen bir şey ülke dışında yapılsa dahi yaptırımla karşılaşıyor. Bu bağlamda, dünyanın herhangi bir yerinde uyuşturucu kullanan Güney Kore vatandaşları, söz konusu suç Kanada gibi kullanım serbestisine sahip ülkelerde işlenmiş olsa dahi Güney Kore'de 5 yıl hapisle karşı karşıya kalıyorlar.

'İSTİSNA OLMAYACAK'

Korean Times'ın haberine göre Gyeonggi Nambu eyalet polis teşkilatı uyuşturucu suçları soruşturma biriminin başkanı Yoon Se-jin, konuyla ilgili olarak "Uyuşturucu kullananlar, kullanımın legal olduğu ülkelerde olsalar dahi Kore yasalarına göre cezalandırılacaklar. Bu konuda herhangi bir istisna olmayacak" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / Chris Roussakis Kanada artık dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı 5

Güney Kore'de uyuşturucuya karşı sert önlemler alınıyor. Örneğin, uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler, basının önünde 'özür turları' yapıyorlar. Öte yandan, 'uyuşturulmayan nesil' ismiyle başlatılan kampanya sonucunda 50 milyon nüfuslu ülkede 2015 yılında 12 bin uyuşturucu vakası yaşandığı açıklanmıştı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Bununla birlikte, polisin Kanada'dan dönenleri nasıl test edeceğine dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar ise, yaptırımın uyuşturucu kaçakçılarına sıradan kullanıcılardan daha çok odaklanmasını önerdi.

Daejeon'da bulunan Hannam Üniversitesi'nde polis yönetimi profesörü Lee Chang-Hoon, "Güney Kore, yabancı bir ülkeyi ziyaret eden herkesi tarayamaz, ancak polis, denetlenen bazı kişilerin kara listeye alınmasını sağlayabilir. Ancak polis, Güney Kore'ye uyuşturucu sokulmasıyla daha çok ilgileniyor ve polis mesajları, yakın gelecekte bu konuyu ele alma konusunda kararlı olduklarını gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, Kanada'da yaklaşık 23.000 Güney Koreli öğrenci bulunuyor.

Uyuşturucu, marihuana'nın 'mutlu sigara' adıyla Güney Kore'de yaygınlaşmasının ardından 1976 yılında Park Chung-hee tarafından yasaklandı.