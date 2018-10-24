Harry Potter, Hindistan'da bir üniversitede ders oluyor

Hindistan'ın önde gelen üniversitelerinden biri olan Kalküta Ulusal Hukuk Bilimleri Üniversitesi'nde görevli Profesör Shouvik Kumar Guha tarafından bütünüyle Harry Potter'dan esinlenilen bir ders müfredatı oluşturuldu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin en gözde üniversitelerinden biri hukuk fakültesinin ders programına, Harry Potter'ın kurgusal dünyasını temel alan bir yeni bir ders ekledi.

'BU DERS YARATICI DÜŞÜNMEYİ TEŞVİK İÇİN BİR DENEY'

Ders, hukukun rolünü kullanarak, Harry Potter'ın hikayesi ile gerçek yaşamdaki durum arasındaki paralelliği ortaya koyabilme yetisi kazandırmayı amaçlıyor.

© AFP 2018 / Miguel Riopa 'Harry Potter, baykuşların neslinin tükenmesine sebep olabilir'

Dersin içeriğini oluşturan Profesör Shouvik Kumar Guha, dersin yaratıcı düşünmeyi teşvik için bir deney olduğu açıklamasında bulundu.

40 KİŞİLİK KONTENJAN ŞİMDİDEN DOLDU

‘Fantezi Kurgu Edebiyatı ve Hukuk arasındaki bir düzlem' adlı dersin, toplamda 45 saatlik tartışma temelli bir işleniş pratiği olacağı belirtildi.

Dersin içeriğinde yer alan ev-elflerinin köleleştirilmesi ve kurt adamların ötekileştirilmesi gibi konular üzerinden Hindistan'daki sosyal ve sınıfsal hakların eşitlenmesi tartışılacağı belirtildi.

Profesör Guha, Aralık ayında başlaması planlanan dersin 40 kişilik kontenjanının şimdiden dolduğunu belirtirken, çok sayıda öğrencinin kendisinden dersin kontenjanın artırmasını yönünde istekde bulunduğunu paylaştı.

'HARRY POTTER'IN HİNDİSTAN'DA SARSILMAZ BİR POPÜLARİTESİ VAR'

Harry Potter'ın Hindistan'da sarsılmaz bir popülaritesi olduğunu belirten Guha, "Game of Thrones ya da Star Trek yerine Harry Potter'ı seçmemdeki sebep bu film serisinin Hindistan'daki sarsılmaz popülaritesidir" dediDersin, Kalküta Ulusal Hukuk Bilimleri Üniversitesi'nde son sınıf öğrencilerine seçmeli olarak verileceği belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİN GELECEKTE KARŞILARINA ÇIKABİLECEK DURUMLARI, KURGUSAL ÖRNEKLER KULLANARAK GÖSTERMEK İSTEDİM'

BBC'ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Guha, "Şu anki sistemimizde öğrencilere sadece hukuk tarafından belirlenmiş kesin kurallarını öğretiyoruz" dedi.

Guha, "Daha önce hiç karşılaşmadıkları durumlar karşısında önceden var olan yasaları uygulayabilecekler mi?" diye sorarak, öğrencilerinin özellikle Hindistan'ın büyük değişimlerden geçtiğinde ortaya çıkabilecek durumları değerlendirebilmeleri için kurgusal örnekleri kullanmak istediğini açıkladı.

ABD'de ve İngiltere'de birkaç üniversitenin ünlü filmlerden esinlenilerek içeriği oluşturulan dersleri olduğu biliniyor.