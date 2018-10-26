Yavru köpeğe zorla sigara içirdiler

© AA / Doğancan Bingöl Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

Çekilen videoda, isminin Rattiyakorn Prangthong olduğu öğrenilen kadın ile arkadaşının, Stafford Bull Terrier cinsi köpeğin uyuduğu sırada ağzına sigarayı dayayarak içmeye zorladıkları görülüyor.

Videoda, yavru köpeğin, solumak zorunda kaldığı dumanı geri üflemeye çalıştığı sırada patilerinin seğirdiği görülebilmekte.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişi, olaya tepki gösterirken, yetkililere köpeğin sağlığını kontrol edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

'UMARIM BİRİLERİ O YAVRU KÖPEĞİ ONLARDAN ALIR'

Konu ile ilgi yorumda bulunan Ton Sompong Kwang Supawan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Bu yapılan aptalca bir şey. Yavru bir köpeğin varsa, onun bakımıyla ilgilenmelisin. Onu salakça bir şaka yapmak için oyuncakmış gibi kullanamazsın. Umarım birileri o yavru köpeği onlardan alır" sözleriyle yavru köpeğin sahiplerine olan tepkisini dile getirdi.

'KÖPEĞE KARŞI ZALİM DEĞİLDİK'

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Olayla ilgi yapılan eleştirilere cevap veren Rattiyakorn, "Köpeğe karşı zalim değildik. Ona iyi bakıyoruz ve durumu iyi" yorumunda bulundu.

Arkadaşının ve kendisinin hayvan sever olduğunu belirten Rattiyakorn, "Herkesin hayvanları sevdiğini ve onun incinmediğinden emin olmak istemelerini anlıyorum" dedi.

Rattiyakorn'un arkadaşı Tango da yaptığı açıklamada, " Sorumluluğumuzu kabul edip, özür dilemek zorundayız. Bir daha buna benzer bir şey yapmayacağız" ifadelerini kullandı.