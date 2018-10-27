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04:02 27 Ekim 2018
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    Japon gazeteci Jumpei Yasuda

    Japonya, Suriye'de 3 yıl rehin kalan Japon gazeteciyi topa tuttu: 'Sorumsuzca davrandı'

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Suriye'de 3 yıl önce El Kaide tarafından rehin alınan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine döndükten sonra yoğun eleştirilere maruz kaldı.

    Jumpei Yasuda
    © REUTERS / Kim Kyung-hoon
    Suriye'den getirilen Japon gazeteci Yasuda, ülkesine ulaştı: İşkence gibiydi
    Çoğu internet üzerinden yöneltilen eleştirilerde, Japon gazetecinin 'Suriye'de militanların kontrolündeki bölgeye giderek kendisini riske attığı', ve daha önce de 2004 yılında Irak'ta rehin alınmış olmasına vurgu yapılarak, 'sorumsuzca davrandığı' suçlamaları ağır basıyor.

    'SORUMSUZ' DAVRANIŞLARI NEDENİYLE 'JAPON OLAMAZSIN' DENİLDİ

    Suriye'deki militanlar tarafından 40 aydan fazla bir süre zor koşullar altında rehin kalan Yasuda, rehin alınmasına neden olmakla eleştirilen 'sorumsuzca' davranışları nedeniyle 'Japon olmamakla' da itham edildi.

    'PROFESYONEL REHİNE'

    Yasuda'ya iki kez rehin alınmış olması nedeniyle 'Profesyonel rehine' diyenler bile oldu.

    'TOPLUMU RAHATSIZ ETTİ, O BİR HALK DÜŞMANI'

    Twitter'daki bir kullanıcı Yasuda'nın esareti nedeniyle Japon halkının endişelendiğini vurgulayarak, "Toplumu rahatsız ediyor. O bir halk düşmanı" dedi.

    JAPONYA'DAKİ İLK AÇIKLAMASINDA ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

    Japon gazeteci Jumpei Yasuda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
    © AA / Twitter
    Suriye'den getirilen Japon gazeteci ülkesine döndü
    Yoğun eleştiriler gölgesinde eşiyle birlikte yaptığı ilk açıklamada gazeteci, Japon halkından özür dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu şekilde bir soruna ve endişeye neden olduğum için özür dilerim. Fakat sayenizde, güvenli bir şekilde eve ulaşabildim."

    'REHİN TUTULDUĞUM 3 YIL CEHENNEM GİBİYDİ'

    Esarette olduğu döneme dair de açıklamalarda bulunan Yasuda, aylarca 1.5 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde bir hücrede tutulduğunu söyledi. Japon NHK televizyonuna konuşan Yasuda, rehin tutulduğu 3 yılı psikolojik cehennem olarak nitelendirdi.

    1.5 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğindeki hücrede tutulduğunu anlatan Yasuda, "Çok nadir konserve şeklinde gıda verdiler ama konserve açacağı vermediler." dedi.

    'SES ÇIKARMAMASI İÇİN KAFAMI KAŞIMAMI BİLE YASAKLADILAR'

    Suriye'deki Japon rehine Jumpei Yasuda
    © Fotoğraf : Twitter/SITE/Rita Katz
    'Suriye'de 3 yıldır rehin tutulan Japon gazeteciye benzer bir kişi' serbest bırakıldı
    Hücresinde ses çıkarmasının kesinlikle yasak olduğunu kaydeden Yasuda, "Hatta uyurken bile ses çıkarmamı yasakladılar. Banyo yapamadığım için kafam kaşınıyordu ama kaşırken ses çıkardığı için kaşımamı bile yasakladılar." ifadelerini kullandı.

    'GEÇ KALINSAYDI ÖLEBİLİRDİM'

    Yeterli beslenemediği için çok zayıfladığını ifade eden Yasuda, "Biraz daha geç kalınsaydı ölebilirdim." diye konuştu.

    Yasuda'nın dinlendikten ve tedavisi tamamlandıktan sonra basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

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    Etiketler:
    El Kaide, Jumpei Yasuda, Irak, Suriye, Japonya
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