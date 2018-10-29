Sri Lanka'da siyasi kriz: Petrol Bakanı'nın koruması ateş açtı, 1 kişi öldü

Sri Lanka lideri Sirisena başbakanı görevden aldı. Sirisena kendisine yönelik bir suikast planına kabineden bir bakanın adının karıştığı iddiaları üzerine bu kararı aldığını açıkladı. Görevden alınan başkakanın hükümetinde petrol bakanlığı yapan Ranatunga'nın bakanlığa girmesini protesto eden gruptan 1 kişi de öldü.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden aldı. Devlet televizyonu Rupavahinj TV, Sirisena'nın Wickremesinghe'yi görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Sirisena, televizyondan yayınlanan açıklamasında, müfettişlerce sorgulanan bir kişinin, kendisine yönelik suikast planı iddiası kapsamında, bir bakanının adını verdiğini söyledi.

Sirisena, bu şartlar altında kendisi için tek seçeneğin, Wickremesinghe'i başbakanlık görevinden alarak, yerine geçmesi ve yeni bir hükümet kurması için eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı davet etmek olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgide saklı kalmış bazı detaylar olduğunu vurgulayan Sirisena, "Bilgiyi veren kişi, kabineden bir bakanın, bana yönelik suikast planıyla alakası olduğuna ilişkin açıklamada bulundu" dedi. Sirisena, söz konusu bakanının adını açıklamadı.

Ranil Wickremesinghe officially recognized as #SriLanka's lawful prime minister by the country's speaker of parliament, three days after the country's president dismissed him, throwing the island into constitutional chaos, AFP reports pic.twitter.com/c92xXWjkPr — CGTN (@CGTNOfficial) 28 Ekim 2018

BAKAN GÖZALTINDA

Öte yandan polis kaynakları, görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından ateş açıldığını aktardı.

Colombo Ulusal Hastanesi sözcülerinden Pushpa Soyza, Petrol Bakanlığı'nda açılan ateş sonrası hastaneye yaralı 3 kişi getirildiğini, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından Bakan Ranatunga gözaltına alındı, koruma görevlisi tutuklandı.

Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin görevden alınması sonrası yaşanan siyasi kriz, şiddete dönüştü. Bir grubun Petrol Bakanı Arjuna Ranatunga'yı rehin almak istemesi üzerine bakanın korumaları ateş açtı. 3 kişi yaralandı.

via/@ndtv

Çeviri: #dokuz8/@obefintlig pic.twitter.com/vI3THFm1GT — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 28 Ekim 2018

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