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14:58 30 Ekim 2018
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    kaplan

    Çin'den kaplan ve gergedan ürünleri ticaretine koşullu izin: Tıbbi araştırma ve yara iyileştirme

    © Fotoğraf : Twitter
    Asya & Pasifik
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    Çin, nesli tükenme tehdidi altındaki kaplan ve gergedanlardan yapılan ürünlerin ticaretine 'özel koşullar altında' izin verileceğini açıkladı.

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    © Fotoğraf : Joint Robotics Laboratory
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    Çin hükümetinden yapılan açıklamada, kaplan ve gergedan ürünleri ticaretini yasaklayan yasada herhangi bir değişiklikten söz edilmezken, bundan böyle bu ürünlerin ticaretine 'özel koşullar altında' izin verileceği belirtildi.

    Açıklamada, hükümetin ticareti kontrol edeceği ve gergedan boynuzuyla kaplan kemiklerinin sadece 'tıbbi araştırma veya yara iyileştirme' amacıyla çiftlik hayvanlarından temin edileceği kaydedildi.

    Açıklamada, 1993 yılından bu yana uygulanan yasağın kaldırılmasına ise neden gösterilmedi.

    ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

    Çin'in bu adımına başta Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) olmak üzere çok sayıda çevre örgütünden tepki geldi.

    Çin polisi
    © AP Photo / Eugene Hoshiko
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    WWF, yasağın kaldırılmasının 'dünya çapında yıkıcı sonuçlarının olacağı' uyarısında bulundu. Örgüt yetkilisi Margaret Kinnaird, vahşi kaplan ve gergedan nüfusları bu kadar düşük seviyedeyken ve sayısız tehditle karşı karşıyayken parçalarının yasal ticaretinin çok riskli bir girişim olduğunu söyledi.

    Çevre Araştırma Ajansı (EIA) ise, Çin'in yasağa rağmen uzun süredir ölü hayvanların kemiklerinin toplandığı kaplan çiftliklerine ve tıbbi amaçlı olduğu söylenen satışlarına örtülü olarak izin verdiğini bildirdi.

    'GERİLETİCİ BİR HAREKET'

    EIA'dan yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması, "kaplan ve gergedanların korunması yönünde uluslararası çabaları sert biçimde baltalayan utanmaz ve geriletici bir hareket" olarak nitelendirildi.

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    © AFP 2018 / Richard A. Brooks
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    Uluslararası İnsani Toplum örgütü de Çin'in bu adımının vahşi doğadaki hayvanlar üzerindeki baskıyı kaçınılmaz biçimde artıracağını vurguladı.

    Kaplanların Korunması 3. Asya Bakanlar Konferansı'nda 2016 yılında sunulan raporda, doğada 3 bin 890 kaplanın kaldığı ifade edilmişti. Gergedan nüfusuna ilişkin araştırmalar da hayvanların sayısının 30 binden az olduğunu ortaya koyuyor.

    Etiketler:
    ticaret, Gergedan, kaplan, 3. Asya Bakanlar Konferansı, Uluslararası İnsani Toplum Örgütü, Çevre Araştırma Ajansı (EIA), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Çin
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