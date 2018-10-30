Çin'den kaplan ve gergedan ürünleri ticaretine koşullu izin: Tıbbi araştırma ve yara iyileştirme

Açıklamada, hükümetin ticareti kontrol edeceği ve gergedan boynuzuyla kaplan kemiklerinin sadece 'tıbbi araştırma veya yara iyileştirme' amacıyla çiftlik hayvanlarından temin edileceği kaydedildi.
Açıklamada, 1993 yılından bu yana uygulanan yasağın kaldırılmasına ise neden gösterilmedi.
ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ
Çin'in bu adımına başta Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) olmak üzere çok sayıda çevre örgütünden tepki geldi.
Çevre Araştırma Ajansı (EIA) ise, Çin'in yasağa rağmen uzun süredir ölü hayvanların kemiklerinin toplandığı kaplan çiftliklerine ve tıbbi amaçlı olduğu söylenen satışlarına örtülü olarak izin verdiğini bildirdi.
'GERİLETİCİ BİR HAREKET'
EIA'dan yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması, "kaplan ve gergedanların korunması yönünde uluslararası çabaları sert biçimde baltalayan utanmaz ve geriletici bir hareket" olarak nitelendirildi.
Kaplanların Korunması 3. Asya Bakanlar Konferansı'nda 2016 yılında sunulan raporda, doğada 3 bin 890 kaplanın kaldığı ifade edilmişti. Gergedan nüfusuna ilişkin araştırmalar da hayvanların sayısının 30 binden az olduğunu ortaya koyuyor.
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