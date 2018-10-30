Endonezya'da düşen uçağın yolcusu ölmeden önce eşine fotoğrafını göndermiş

Cakarta-Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa süre sonra düşen Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait Boeing 737 uçağındaki bir yolcunun ölümünden dakikalar önce eşine yolladığı selfie ortaya çıktı.

© AFP 2018 / Resmi Malau Endonezya’da 189 kişiyi taşıyan uçak denize düştü 7

Endonezya'da düşen ve 189 kişiye mezar olan Lion Air uçağındaki bir yolcu ölmeden dakikalar önceki fotoğrafı ortaya çıktı.

News.com.au'nun aktardığına göre, 22 yaşındaki Deryl Fida Febrianto'nun, kalkıştan önce koltukta otururken bir fotoğrafını eşine gönderdiği belirtildi.

Çift, 2 aydan daha az bir süre önce evlenmişti.

Deryl Fida Febrianto was texting his wife minutes before the Lion Air crash https://t.co/o5dra3tPf3 #deal_AND_cruise_airline pic.twitter.com/diztfLQCen — CruiseHeadlines.com (@cruiseheadline) October 30, 2018

​Gazetecilere konuşan Febrianto'nun eşi Putri "Haberleri gördüğümde uçuş numarası ve Deryl'in gönderdiği fotoğrafları karşılaştırdım. Durumu anlar anlamaz ağlamaya başladım" dedi.

VİDEO DA YAYINLANDI

Duowei News tarafından yayınlanan bir haberde ise, düşen uçağın yolcularından birinin düşmeden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen bir videoya yer verildi.

Videoda, yolcuların büyük panik içerisinde oldukları ve dua ettikleri görülüyor.

​Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Cakarta — Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 189 kişilik yolcu ve mürettebatıyla denize düştü. Olay, Boeing'in yeni 737 MAX 8 tipi model uçağının bilinen ilk kazası olarak kayıtlara geçti.