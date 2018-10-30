Endonezya'da düşen uçağın yolcusu ölmeden önce eşine fotoğrafını göndermiş

News.com.au'nun aktardığına göre, 22 yaşındaki Deryl Fida Febrianto'nun, kalkıştan önce koltukta otururken bir fotoğrafını eşine gönderdiği belirtildi.
Çift, 2 aydan daha az bir süre önce evlenmişti.
Deryl Fida Febrianto was texting his wife minutes before the Lion Air crash https://t.co/o5dra3tPf3 #deal_AND_cruise_airline pic.twitter.com/diztfLQCen— CruiseHeadlines.com (@cruiseheadline) October 30, 2018
Gazetecilere konuşan Febrianto'nun eşi Putri "Haberleri gördüğümde uçuş numarası ve Deryl'in gönderdiği fotoğrafları karşılaştırdım. Durumu anlar anlamaz ağlamaya başladım" dedi.
VİDEO DA YAYINLANDI
Duowei News tarafından yayınlanan bir haberde ise, düşen uçağın yolcularından birinin düşmeden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen bir videoya yer verildi.
Videoda, yolcuların büyük panik içerisinde oldukları ve dua ettikleri görülüyor.
【印尼坠机】当地时间10月29日约6时30分，印尼狮航一架从雅加达飞往邦加槟港的航班，在起飞后13分钟失联，随后被证实坠毁。飞机坠毁前，一位乘客拍摄的画面曝光：https://t.co/QS2DDM3xAc pic.twitter.com/MwAiYPmPjs— 多維新聞 Duowei News (@DwnewsDWnews) October 30, 2018
Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Cakarta — Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 189 kişilik yolcu ve mürettebatıyla denize düştü. Olay, Boeing'in yeni 737 MAX 8 tipi model uçağının bilinen ilk kazası olarak kayıtlara geçti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)