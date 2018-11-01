Endonezya'dan Suudi Arabistan'a 'vatandaşının habersiz idam edilmesi' tepkisi

Endonezya, cinayet suçundan idama mahkum edilen bir vatandaşının haber edilmeden cezasının infaz edilmesinden dolayı Suudi Arabistan’a tepki gösterdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Tuti Tursilawati’nin pazartesi günü Suudi Arabistan’daki infazından haber edilmemeleri nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.

Widodo, idamı engellemek için girişimlerde bulunduklarını ancak Suudi adli makamlarınca sürecin hızlı geliştiğini belirterek, idama ilişkin kendilerinin haber edilmesi noktasında birçok kez Suudi yönetimine talepte bulunduklarını dile getirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı da Suudi yönetimine idama ilişkin protesto notu iletirken, idam edilen kişinin ailesi veya konsolosluk yetkililerine konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi.

Endonezya’nın Batı Cava bölgesinden olan 34 yaşındaki Tursilawati, 2011 yılında Taif şehrinde çalıştığı evin sahibini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.