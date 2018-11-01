Endonezya'dan Suudi Arabistan'a 'vatandaşının habersiz idam edilmesi' tepkisi

Widodo, idamı engellemek için girişimlerde bulunduklarını ancak Suudi adli makamlarınca sürecin hızlı geliştiğini belirterek, idama ilişkin kendilerinin haber edilmesi noktasında birçok kez Suudi yönetimine talepte bulunduklarını dile getirdi.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı da Suudi yönetimine idama ilişkin protesto notu iletirken, idam edilen kişinin ailesi veya konsolosluk yetkililerine konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi.
Endonezya’nın Batı Cava bölgesinden olan 34 yaşındaki Tursilawati, 2011 yılında Taif şehrinde çalıştığı evin sahibini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.
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