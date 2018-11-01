Çin Sincan'da bir kişinin boğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldı: Bir yıl önce iddia üzerine yutmuş

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde nefes almakta zorluk yaşayan bir kişinin boğazından 20 santimlik bir kaşık çıkarıldı. Kaşığı yutan kişi, bunu bir yıl önce arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucunda yaptığını açıkladı.

İsminin Zhang olduğunu öğrenilen şahıs, 'yapabildiğini göstermek için' 20 santimlik bir kaşığı yuttu ve uzun süre bu şekilde yaşadı. 20'li yaşlarında olan Zhang, göğsünden yumruk yiyene kadar boğazındaki kaşıkla ilgili herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Çin'in ünlü sosyal medya platformlarından weixin'de yer alan açıklamada, nefes almakta güçlük çektiğini belirterek hastaneye gelen Zhang'la ilgili yapılan incelemeler sonucunda, şahsın boğazındaki kaşık tespit edildi ve acilen ameliyata alındı.

weixin Çin'de bir kişinin boğazından 20 santimlik kaşık çıkarıldı

AMELİYAT ZORLU GEÇTİ

Sincan Kömür Madeni Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyat ise oldukça zorlu geçti. İki saatten fazla süren operasyonun ardından ise Zhang'ın boğazındaki kaşık çıkarıldı.

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

Zhang'ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Yu Xiwu, yaptığı açıklamada "Çok şaşırdım, daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım" ifadeleri kullanıldı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Zhang 'şanslı' olarak nitelendirildi ve metal objeleri yutmanın hayati risk taşıyabileceği vurgulandı.

Doktorlar ayrıca kaşığın mukusla kaplı olduğunu ve ciddi bir enfeksiyona neden olabileceğini söyledi.