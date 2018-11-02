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15:54 02 Kasım 2018
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    Pakistan- Asya Bibi

    Pakistan'da Asya Bibi protestoları 3. gününde: Bazı eyaletlerde kamusal alanda 4'ten fazla kişinin bir arada yürümesi yasak

    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Asya & Pasifik
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    İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idam cezası alan 53 yaşındaki Asya Bibi adlı kadının Anayasa Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar 3. gününde devam etti.

    Otoyolları kapatan ve eyalet yönetim binalarının etrafında toplanan göstericiler, başkent İslamabad'da Anayasa Mahkemesi gibi devlet daireleri ile büyükelçiliklerin bulunduğu D-Chowk bölgesi girişinde toplandı. D-Chowk'a giriş ve çıkışlar güvenlik nedeniyle konteynerlerle kapatıldı.

    Tahriki Lebbeyk Pakistan
    © REUTERS / Faisal Mahmood
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    İslam'a hakaret yasasının uygulanmasını isteyen göstericiler, barikat olarak yerleştirilen konteynerlerin etrafında toplanarak miting yaptı. Grubun, bölgede cuma namazı kılma talebine olumlu yanıt veren polis, vinçlerle konteynerleri kaldırdı.

    Yaklaşık 2 bin kişilik grubun, Cumhurbaşkanlığına 200 metre mesafedeki polis noktası önünde namaz kılmasına izin verildi.

    Diğer yandan başkentin çeşitli bölgelerinde cuma namazı çıkışı yapılan gösterilerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

    Ülkenin Lahor, Karaçi ve Peşaver gibi büyük kentlerinde de protestolar devam etti.  Bu kentlere çıkan ana yolların kapatılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Eylemcilerin kapattığı yolları aklıselim ile açacağız" diye konuştu.

    Pakistan
    © REUTERS / Faisal Mahmood
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    Özellikle Tahrik-i Lebbeyk Pakistan grubunun başı çektiği eylemlerde ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye çıkan 25 ana yol kapatıldı. Peşaver'i İslamabad'a, İslamabad'ı Lahor'a, Ravalpindi'yi Faysalabad'a bağlayan otobanlar da eylemciler tarafından işgal edildi.

    Eylemciler özellikle Lahor'da bazı otobüs, kamyon ve araçları yaktı.

    Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde, 10 Kasım'a kadar kamusal alanlarda 4'ten fazla kişinin bir arada yürümesi yasaklandı. Tren ve metrobüs servislerinin durduğu ülkede, şehirler arası otobüsler de saldırı tehlikesine karşı bazı seferlerini iptal etti.

    İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver kentlerinde cep telefonu şebekeleri çalışmazken eğitime de bir süre ara verildi.

    Etiketler:
    Tahrik-i Lebbeyk Pakistan, Şehriyar Afridi, Asya Bibi, Pakistan
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