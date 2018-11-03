Pakistan'da hükümet ve 'Asya Bibi' protestocuları 3 günün sonunda anlaştı

Ülkede üç gündür süren ve hayatı durma noktasına getiren eylemleri sona erdirmek üzere bir araya gelen taraflar 5 madde üzerinde mutabık kaldı. Buna göre, Asya Bibi davasında kararın değişmesi için verilen dilekçelerde hükümet taraf olmayacak. Hükümet ayrıca ülkeden çıkmasını engellemek için Bibi'yi çıkış kontrol listesine alacak.
Eylemlerde yaşanan ölüm, yaralanma ve mala zarar gibi konularda iki taraf da yasal işlem yapılmasını kabul edecek, gözaltına alınan TLP üyeleri serbest bırakılacak. Anlaşmanın son maddesine göre TLP'nin sebep olduğu maddi ve manevi zararlar için özür dileyecek.
ASYA BİBİ DAVASI
Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir" dedi.
Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici" ifadesini kullandı.
İSLAM'A HAKARETİN CEZASI OLAN İDAM, ŞİMDİYE DEK UYGULANMADI
ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.
İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler, 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurdu.
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