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03:58 03 Kasım 2018
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    'Taliban'ın babası' olarak bilinen Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri Mevlana Samiul Hak

    'Taliban'ın babası' Mevlana Samiul Hak, Pakistan'da öldürüldü

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in hocalığını yapmış olan Hak, 'Taliban'ın babası' lakabıyla tanınıyordu.

    Taliban
    © REUTERS / Stringer/Files
    Hakkani Ağı'nın kurucusu Celaleddin Hakkani öldü
    Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

    Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." dedi.

    Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    MOLLA ÖMER, HAKKANİ VE MANSUR ONUN MEDRESESİNDEN MEZUN OLDU

    Kurduğu Darul Ulum Hakkaniye medresesiyle adı ön plana çıkan ve 'Taliban'ın babası' olarak da bilinen Samiul Hak'ın siyasiler ve Pakistan toplumu üzerinde ciddi etkisi bulunuyordu. Aralarında Taliban örgütünün kurucusu Molla Ömer, Hakkani grubu lideri Celaleddin Hakkani ve Taliban'ın bir sonraki lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un da bulunduğu isimler Mevlana Samiul Hak'ın medresesinden mezun olmuştu.

    İMRAN HAN'DAN KINAMA

    Pakistan'da Asya Bibi protestocuları arasındaki Müslüman Öğrenciler Birliği (MSO) mensupları
    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Pakistan'da hükümet ve 'Asya Bibi' protestocuları 3 günün sonunda anlaştı
    Resmi bir ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı açıklamada, Mevlana Samiul Hak'ın öldürülmesini kınadı. Başbakan ayrıca ivedilikle soruşturma açılması talimatı verdi. 

    Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 

    Mevlana Samiul Hak'ın öldürülmesi, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin Hristiyan kadın Bibi Asya'ya verilen idam cezasının kaldırılmasının ardından radikal eğilimli grupların sokağa çıktığı gergin bir döneme denk geldi.

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    Etiketler:
    Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi, Taliban, İmran Han, Molla Ahtar Muhammed Mansur, Celaleddin Hakkani, Molla Muhammed Ömer, Sami ul Hak, Ravalpindi, Afganistan, Pakistan
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