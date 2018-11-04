Hindistan’da dünyanın en büyük ikinci heykeli inşa edilecek

ANITIN YÜKSEKLİĞİ 151 METRE OLACAK
Maurya'nın verdiği bilgiye göre anıtın yüksekliği 151 metre olacak, böylelikle heykel, dünyanın en yüksek ikinci heykeli unvanına sahip olacak. Bugün dünyanın en yüksek heykeli unvanınıysa geçen hafta Gujarat kentinde açılışı yapılan, Hindistan'ın ulusal kurtuluş hareketinin lideri Vallabhbhai Chaverbhai Patel'in anısına inşa edilen 182 metre yüksekliğindeki anıt taşıyor.
Maurya ayrıca Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath'ın yaklaşan ‘Işık Festivali'nde' (Diwali Festivali) Rama heykelinin inşaatıyla ilgili planının detaylarını açıklamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
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