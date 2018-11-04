Hindistan’da dünyanın en büyük ikinci heykeli inşa edilecek

© REUTERS / Dünyanın en uzun heykellerinden birinin açılışı yapıldı 6

NDTV televizyonunun haberine göre Uttar Pradesh eyaletinin başbakan yardımcısı Keshav Prasad Maurya, yapılacak heykel inşaatıyla ilgili açıklamasında, "Ayodhya'da tanrı Rama'nın heykelini inşa etmemize hiç kimse engel olamayacak. Bunu yapmaya çalışacak olanlar olur mu göreceğiz. Ayodhya tanrı Rama'ya ait" ifadelerini kullandı.

ANITIN YÜKSEKLİĞİ 151 METRE OLACAK

Maurya'nın verdiği bilgiye göre anıtın yüksekliği 151 metre olacak, böylelikle heykel, dünyanın en yüksek ikinci heykeli unvanına sahip olacak. Bugün dünyanın en yüksek heykeli unvanınıysa geçen hafta Gujarat kentinde açılışı yapılan, Hindistan'ın ulusal kurtuluş hareketinin lideri Vallabhbhai Chaverbhai Patel'in anısına inşa edilen 182 metre yüksekliğindeki anıt taşıyor.

Maurya ayrıca Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath'ın yaklaşan ‘Işık Festivali'nde' (Diwali Festivali) Rama heykelinin inşaatıyla ilgili planının detaylarını açıklamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.