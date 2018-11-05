Çin, 'yüzen nükleer santral' inşaatına başladı: 2021 yılında kullanıma açılacak

Santralle birlikte, kıyı kentlerine, adalara, 'offshore' çalışma platformlarına ve kutup bölgelerine temiz enerji sağlanabileceği öngörülüyor.
Construction on a floating nuclear project worth 1.4 million yuan ($202,000) has begun in Yantai, East China’s Shandong Province, and will begin operating in 2021. It will reportedly be the country’s first floating nuclear power plant. https://t.co/K259w4Ih5z pic.twitter.com/wTawaCHuaJ— Global Times (@globaltimesnews) 5 Kasım 2018
'ÇİN'İN DENİZ STRATEJİSİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN'
CNNC ise, havuz tipi deney reaktörleri alanında son 50 yılda yapılan çalışmalara dayanarak 'Yanlong' adlı bir reaktörün ön tasarımının Eylül ayında tamamlandığını açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)