Çin, 'yüzen nükleer santral' inşaatına başladı: 2021 yılında kullanıma açılacak

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI ABD'nin Sovyetler ve Çin'e karşı 'nükleer' soykırım planladığı ortaya çıktı

Çin'in ilk yüzen nükleer santralinin 1.4 milyon yuan'a (202 bin dolar) mal olacağı ve projenin ilk platformunun 2021 yılında kullanıma açılacağı belirtildi.

Santralle birlikte, kıyı kentlerine, adalara, 'offshore' çalışma platformlarına ve kutup bölgelerine temiz enerji sağlanabileceği öngörülüyor.

Construction on a floating nuclear project worth 1.4 million yuan ($202,000) has begun in Yantai, East China’s Shandong Province, and will begin operating in 2021. It will reportedly be the country’s first floating nuclear power plant. https://t.co/K259w4Ih5z pic.twitter.com/wTawaCHuaJ — Global Times (@globaltimesnews) 5 Kasım 2018

​'ÇİN'İN DENİZ STRATEJİSİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN'

Qilu Evening News tarafından aktarılan haberde, bu inşaatın Çin'in deniz stratejisini ve güvenliğini garanti altına almak için attığı önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Projenin başında bulunan Çin Nükleer Şirketi (CNNC) ve Yentai hükümeti arasında, açık bir enerji kompozit tedarik platformu ve havuz tipi düşük sıcaklıklı reaktör inşası üzerine ortak çalışmak için bir anlaşma imzalandı.

CNNC ise, havuz tipi deney reaktörleri alanında son 50 yılda yapılan çalışmalara dayanarak 'Yanlong' adlı bir reaktörün ön tasarımının Eylül ayında tamamlandığını açıkladı.