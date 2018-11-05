Çin lideri Şi: Ekonomide korumacılık arttıkça riskler artıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ilk Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticari korumacılığa ve tek taraflılık politikasına karşı direnmek ve çatışmadan kaçınmak için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Şi Cinping, konuşmasında "Tüm ülkelerin açık kalması ve karşılıklı işbirliği için alan açması önemlidir. Ticari korumacılık, az gelişmişlikle sonuçlanır… Ülkeler, ticaret korumacılığına ve tek taraflı eylemler politikasına karşı durmalı ve çok taraflı açıklık seviyesini artırmaya çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hızla değişen uluslararası düzende, ekonomik ve sosyal refahın karşılıklı bağımlılığının arttığını vurgulayan Şi, mevcut zorlukların ve tehditlerin üstesinden gelebilmek için ülkeler arasında işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

'ÇOK TARAFLİ TİCARET SİSTEMİ TEHDİT ALTINDA'

Şi ayrıca, "Küresel ekonomi büyük değişiklikler yaşadığı için, korumacılık ve tek taraflı eylemler politikası yeniden hız kazanıyor ve çok taraflılık ve çok taraflı ticaret sistemi tehdit altında bulunduğu için, riskler sürekli olarak artıyor" dedi.

Önümüzdeki 15 yıl içinde, Çin'in ithal mal ve hizmetlerinin hacminin sırasıyla 30 milyar dolar ve 10 milyar doları aşmasının beklendiğini vurgulayan Şi, "Çin, finans sektörünün daha da açık olmasını desteklerken, aynı zamanda hizmet sektörünün, tarımın, üretimin, telekomünikasyon, kültür ve sağlık hizmetlerinin açıklığını da koruyor" dedi.