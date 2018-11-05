İple asılı mumya rolü, Kazak dublörü canından etti

Cadıları Bayramı kapsamındaki bir gösteri için kendisini boynundan yerden 3 metre yukarıda bir ipe bağlayan Kazak dublör hayatını kaybetti.

Sputnik Kazakistan'ın haberine göre göre Cadılar Bayramı için düzenlenen bir partide mumya kostümü giyen ve gösterinin bir parçası olarak yerden 3 metre yukarıda bir iple tavana bağlanan Kazak dublör Kasım Zhumaguzhin kurtarılamadı.

34 yaşındaki Zhumaguzhin meslektaşlarıyla birlikte Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da bir gece kulübünde düzenlenen bir gösteri programında yer aldı. Boynundan iple tavana bağlanan Zhumaguzhin güvenlik için özel bir yelek de giydi.

Yetkililere göre Zhumaguzhin 15 dakika asılı kaldı. İndirildiğinde Zhumaguzhin'in bilinci hala yerindeydi ancak kendini kötü hissediyordu. Bunun ardından Zhumaguzhin odadan çıkarıldı ve ambulans çağrıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zhumaguzhin, Sylvester Stallone, Chuck Norris ve Keanu Reeves gibi ünlü isimlerle birlikte 25 filmde dublör olarak yer almıştı.