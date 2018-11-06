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14:59 06 Kasım 2018
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni Küba lideri Miguel Diaz-Canel'i ağırlayıp Pyonyang'da turlattı ve halka selamlattı.

    Kuzey Kore'de liderlik portresiyle müsemma: Kim ilk kez resmi portresinden memnun mesut gülümsedi

    © REUTERS / by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA)
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'de yeni Küba liderinin ziyareti vesilesiyle Kim Jong-un'un ilk resmi portresi asıldı. Bunun, Kim'in liderliğini konsolide etmesi ve kendi kültünü oluşturması açısından çok önemli bir adım olduğu belirtildi.

    Kuzey Kore'de 1945'te yönetime gelen Kim İl-sung'un başlattığı ve babadan oğula geçirdiği yüce liderliğin alameti farikalarından olan resmi portre, nihayet Kim Jong-un için de sahneye çıktı. Babası Kim Jong-il'in ölümünün ardından 17 Aralık 2011'de liderliğe gelen Kim Jong-un'un yeni Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i ağırlaması vesilesiyle iki liderin portresi meydanları süsledi.

    HER BİNADA DEDESİ VE BABASININ RESMİ ASILI

    Uzmanlar, bunun Kim'in ilk resmi portresi olması gerektiğini belirtti. Dedesi ve babasının resimleri, heykelleri bütün ülkeyi kaplamış vaziyetteyken bugüne dek tek bir portresi bile asılmayan Kim, bu yüzden dedesi ve babasına denk gerçek bir lider değil de sadece halef poziyonunda görülüyordu. Ama ilk resmi portesinin asılmasıyla kendi liderlik kültünü oluşturma yolunda önemli bir basamağı tırmandı.

    'DÜNYA LİDERİ OLUP PORTREYE HAK KAZANDI'

    Kim'in artık portresinden de gülücükler saçmasında üst düzey uluslararası temas ve ziyaretlerinin büyük etkisi oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    2018'e Güney Kore'deki Kış Olimpiyatına ekip göndererek başlayan Kim, martta Pekin'i ziyaret etti, nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirve yaparak Kore Savaşı'nı yılın sonunda resmen bitirmeye yönelik bildiri imzaladı. Mayıs başında tekrar Çin'e gidip Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilen, mayıs sonunda Moon ile yeniden biraraya gelen Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile zirve yapıp barış ve Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma niyetini beyan eden bildiri imzaladı. Eylülde üçüncü kez Moon ile biraraya geldi.

    Küba Ulusal Meclisi, devlet başkanlığını bırakan Raul Castro'nun yerine tek aday gösterdiği yardımcısı Miguel Diaz-Canel'i seçti.
    © AFP 2018 / STR
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    ADI CASTRO OLMAYAN İLK KÜBA LİDERİYLE SAMİMİ POZLAR

    Resmi portrenin arzı endam etmesine vesile olan Küba'nın yeni liderinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

    Evsahibinin tersine Küba'da yaklaşık 60 yıl sonra Castro adını taşımayan ilk lider olan Miguel Diaz-Canel, Kim'in eşliğinde devlet kortejiyle başkentte geçiş yapıp halkı selamladı.

    Sık sık ele ele tutuşan iki lider, ellerini havaya kaldırarak pozlar verdi.

    Pyongyang'da Sunan Uluslararası Havalimanı'ndan eşlerinin de yanlarında olduğu kendi özel jetleriyle Samjiyon Havaalanı'na inen Moon ve Kim, kutsal kabul edilen volkanik Paekdu Dağı'nın zirvesi Çanggun-bong'da el ele tutuşarak samimi görüntüler verdi. Dörtlü, dağın ünlü krateri Çonji etrafında da gezindi.
    © REUTERS /
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    İki liderin Pyongyang'ı turlamasını yayımlayan devlet televizyonu, yan yana asılmış portreleri de gösterdi. Ancak henüz fotoğraf olarak servis etmedi. 

    'PORTRENİN SABİT YER EDİNMESİNE ZAMAN VAR'

    Uzmanlara göre Küba liderinin gidişinin ardından bir depoya kaldırılacak portre, ilk etapta özel durumlarda tekrar boy gösterecek.

    Dede ve babanın portreleri gibi devletin propaganda aygıtının parçası haline gelip gelmeyeceğini zaman zaman gösterecek.

     

    Etiketler:
    ilk resmi portre, Miguel Diaz-Canel, Kim Jong-un, Küba, Pyonyang, Kuzey Kore
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