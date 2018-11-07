Güney Kore, İran'la ticareti Won üzerinden sürdürecek

Tahran ve Seul'un İran Merkez Bankası'nın Güney Kore'deki "Woori Bank" ve "Industrial Bank of Korea" adlı iki bankadaki hesapları üzerinden Güney Kore'nin ulusal para birimi Won ile ikili ticareti sürdürecekleri belirtildi.

© REUTERS / Edgar Su Güney Kore, İran'dan petrol sevkiyatını tamamen durdurdu

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'ın ismi açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun Kang-hyeon başkanlığındaki heyet cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetle ile bir araya gelen Yun ve beraberindeki heyetin görüşmesinde ABD'nin İran petrolüne yaptırımları ve Seul hükümetinin yaptırımlardan muafiyetinin ayrıntıları ele alındı.

Güney Kore'li şirketler tarafından İran'a tıbbi ürünler, işlenmiş gıda ve ev aletleri gibi yaptırımlar dışındaki ürünlerin ihracatının devam edeceğinin İran tarafına iletildiğini söyleyen söz konusu kaynak, "Buna karşın çelik ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere bazı ürünlerin ihracatı yaptırımlardan olumsuz etkilenecek." dedi.

YEREL PARA KULLANIMI KARARI

Haberde, Tahran ve Seul'un İran Merkez Bankası'nın Güney Kore'deki "Woori Bank" ve "Industrial Bank of Korea" adlı iki bankadaki hesapları üzerinden Güney Kore'nin ulusal para birimi Won ile ikili ticareti sürdürecekleri belirtildi.

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.