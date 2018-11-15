Çin Dışişleri: ABD ile üst düzey ticaret görüşmeleri başladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington ile Pekin arasındaki üst düzey ticaret görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

© REUTERS / Damir Sagolj/ Çin: ABD ile ticaret savaşında kazanan taraf yok

Bakanlık sözcüsü Gao Feng, bugün yaptığı açıklamada Çin ile ABD arasında yeniden başlayan ticaret görüşmelerine değinerek, "İki taraf arasındaki üst düzey ekonomik ve ticari temaslar, Çin ve Amerikan devlet başkanları arasındaki 1 Kasım konuşmasının ardından yeniden başladı" dedi.

Ancak Gao, görüşmelerin ayrıntılarını ve hangi yetkililer tarafından gerçekleştirildiğini ise açıklamadı.

Şi ile Trump'ın ise, bu ay Arjantin'de 20 büyük ekonominin katılımıyla düzenlenecek buluşmada bir araya gelmesi bekleniyor.