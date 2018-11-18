Çin Dışişleri: Hiçbir gelişen ülke Çin’le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenmedi

© REUTERS / David Gray ABD-Çin kavgasının gölgesinde APEC zirvesi: İlk kez ortak bildiri yayımlanamadı

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için altından kalkılamayacak krediler sunduğu suçlaması üzerine, Pekin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, hiçbir gelişen ülkenin Pekin'le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenmediğini, Washington'ın başkalarını eleştirmeyi bırakıp sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"Amerikan tarafının açıklamaları dikkatimizi çekti. Çin, karşılıklı saygı ve yarar temelinde dünyanın birçok ülkesiyle iyi bir işbirliği geliştiriyor. Bu işbirliğini teşvik eden Çin tarafı, adalet ve samimiyet ilkelerine bağlı kalarak ve imkânları çerçevesinde bu ülkelerin sosyal-ekonomik gelişimine katkıda bulundu."

Çin tarafından sağlanan yardımın herhangi bir siyasi koşul içermediğini ve bu ülkelerin hükümet ve halklarının iradelerine tamamen uygun olduğunu vurgulayan Hua Chunying, şöyle devam etti:

'BATMADILAR, KALKINDILAR'

"Çin'le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenen hiçbir gelişen ülke yok. Aksine Çin'le ortaklık ve yardımlar, bu ülkelerin imkanlarını ve gelişim düzeylerini attırdı, yerel halkın yaşam şartlarını iyileştirdi."

ABD'YE EŞİTLİK UYARISI

Çin Dışişleri Sözcüsü, ilgili devletlere, başkalarına yönelik sorumsuzca açıklamalarda bulunmaması, eylemlerini açıklamalarla bir tutması, büyüklükleri ne olursa olsun bütün ülkelere eşit davranması ve başkalarının kendi gelişim yollarını seçme konusundaki temel haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.