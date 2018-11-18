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    Çin bayrağı

    Çin Dışişleri: Hiçbir gelişen ülke Çin’le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenmedi

    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    Asya & Pasifik
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    ABD yönetiminin Kuşak ve Yol projesine yönelik eleştirilerine Çin Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

    APEC zirvesi aile fotoğrafı çekiminde Cinping önünden geçtiği Pence'e bakış fırlatırken
    © REUTERS / David Gray
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    Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için altından kalkılamayacak krediler sunduğu suçlaması üzerine, Pekin'den açıklama geldi.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, hiçbir gelişen ülkenin Pekin'le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenmediğini, Washington'ın başkalarını eleştirmeyi bırakıp sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

    Türkiye - Çin
    © AFP 2018 / Greg Bake
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    'KARŞILIKLI SAYGI  VE YARAR TEMELİNDE İŞBİRLİĞİ'

    Çin Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

    "Amerikan tarafının açıklamaları dikkatimizi çekti. Çin, karşılıklı saygı ve yarar temelinde dünyanın birçok ülkesiyle iyi bir işbirliği geliştiriyor. Bu işbirliğini teşvik eden Çin tarafı, adalet ve samimiyet ilkelerine bağlı kalarak ve imkânları çerçevesinde bu ülkelerin sosyal-ekonomik gelişimine katkıda bulundu."

    İpek Yolu
    © AFP 2018 /
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    'ŞART YOK, HÜKÜMETİN İRADESİNE UYGUN'

    Çin tarafından sağlanan yardımın herhangi bir siyasi koşul içermediğini ve bu ülkelerin hükümet ve halklarının iradelerine tamamen uygun olduğunu vurgulayan Hua Chunying, şöyle devam etti:

    'BATMADILAR, KALKINDILAR'

    "Çin'le işbirliğinden dolayı borç çukuruna sürüklenen hiçbir gelişen ülke yok. Aksine Çin'le ortaklık ve yardımlar, bu ülkelerin imkanlarını ve gelişim düzeylerini attırdı, yerel halkın yaşam şartlarını iyileştirdi."

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    © REUTERS /
    TL'deki değer kayıplarının ardından Çinli şirketlerin Türkiye iştahı arttı

    ABD'YE EŞİTLİK UYARISI

    Çin Dışişleri Sözcüsü, ilgili devletlere, başkalarına yönelik sorumsuzca açıklamalarda bulunmaması, eylemlerini açıklamalarla bir tutması, büyüklükleri ne olursa olsun bütün ülkelere eşit davranması ve başkalarının kendi gelişim yollarını seçme konusundaki temel haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    Kuşak ve Yol, Çin Dışişleri Bakanlığı, Hua Chunying, Çin, ABD
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