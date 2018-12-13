Malezyalı firari iş adamının açık artırmaya çıkarılacak yatı için fiyat belirlendi

Avukat Sitpah geçen hafta, lüks yatın açık artırmayla satışının en geç Mart 2019'da yapılacağını duyurmuştu.
Malezya Kalkınma Fonundaki (1MDB) yolsuzlukla bağlantılı olarak satın alındığı iddia edilen lüks yata şubat ayında Endonezya'nın Bali Adası'nda el konulmuştu.
Yüksek Mahkeme ekim ayında yatın mülkiyet hakkını devlete vermişti.
Low hakkında Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi geçen hafta tutuklama kararı çıkarmış ve gıyabi yargılama sürecine başlamıştı.
FİRARİ LOW TAEK JHO
İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.
Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.
Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
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