Malezyalı firari iş adamının açık artırmaya çıkarılacak yatı için fiyat belirlendi

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği kamuya ait 1MDB yatırım fonu yolsuzluğu iddiaları kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatının asgari satış fiyatı 130 milyon dolar olarak belirlendi.

Twitter Malezyalı firari iş adamının 240 milyon dolarlık yatı satışa çıkıyor

İş adamı Low'un soruşturmasıyla ilgilenen avukat Sitpah Selvaratnam, basına yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında açık artırmaya çıkarılacak 240 milyon dolar değerindeki lüks yatın satış fiyatının İngiliz uzman kuruluş Winterbothams tarafından en az 130 milyon dolar olarak tespit edildiğini ifade etti.

Avukat Sitpah geçen hafta, lüks yatın açık artırmayla satışının en geç Mart 2019'da yapılacağını duyurmuştu.

Malezya Kalkınma Fonundaki (1MDB) yolsuzlukla bağlantılı olarak satın alındığı iddia edilen lüks yata şubat ayında Endonezya'nın Bali Adası'nda el konulmuştu.

Yüksek Mahkeme ekim ayında yatın mülkiyet hakkını devlete vermişti.

Low hakkında Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi geçen hafta tutuklama kararı çıkarmış ve gıyabi yargılama sürecine başlamıştı.

FİRARİ LOW TAEK JHO

© AP Photo / Vincent Thian Malezya'da yolsuzluk iddiaları ders kitaplarında okutulacak

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.