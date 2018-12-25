Çin'deki pilotların kazancı, Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcuyu geride bıraktı

Çin'in havacılık sektöründe yaşanan büyümenin ardından havayolu şirketlerinin pilot çekebilmek için kardan pay, konut yardımı ve yıllık 350 bin dolara varan kazançlarla pilot alımına başlaması, pilot ücretlerini artırdı. Çin'de yıllık 2 milyon lirayı bulan pilot geliri, Türkiye Süper Ligi'nde Oynayan birçok futbolcunun kazancını geçti.

Dünyanın en büyük havacılık pazarı olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yolcu sayısı oranı, 2009 yılından 2017 yılına kadar yüzde 140 gibi rekor bir artışla 500 milyon yolcuya çıktı.

Ülkede 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede ayrıca 229 ticari havaalanı bulunurken Çin, 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında ülkede 49 yeni havalimanı ve 701 havalimanı genişletme projesinin inşaatına da devam ediyor.

Çin'de gelecekte iç hat pazarının dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. ABD uçak üreticisi Boeing'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 binden fazla uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor.

KARDAN PAY VEREN HAVAYOLU ŞİRKETİ DE VAR

Gelecek 20 yılda ise 110 bin yeni pilota ihtiyaç duyan Çin'de havayolu şirketleri ülke içinde pilot ihtiyacını karşılayamayınca çareyi yurt dışından pilot transferinde buldu. Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler, astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor. Vergisiz maaşlar, kardan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için cazip teklifler de bulunan Çinli şirketlerin pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıktı.

© AFP 2018 / Stringer Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi, test seferine çıktı

Ülkenin büyük havayolu şirketlerinden biri olan Xiamen Airlines, yıllık pilotlara teklifi 328 bin 310 dolar ve vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE PİLOT AÇIĞINA YOL AÇTI

Çin'de yıllık Türk parası karşılığı olan 2 milyon lira'ya varan pilotların kazancı,Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcunun kazancını geçti. Dünya genelinde pilotların rotalarını Çin'e çevirmeye başlaması, birçok havayollunu da etkiledi. Pilotların Çin'deki havayollarına transferleri dünyanın önde gelen bazı havayolu şirketlerinde de pilot açığına yol açtı.

Çin'de havayollarının pilotlara teklif ettiği maaş seçeneklerinden bazıları şöyle:

XIAMEN AIRLINES

Üssü: Xiamen, Fuzhou and Hangzhou

Kazancı: Yıllık gelir 328 bin dolar

Aylık maaş: 23,200 dolar

Konut yardımı: 1,450 dolar

Seyahat ödeneği: 6,000 dolar

Güvenlik bonusu: 24,000 dolar

Sigorta ödeneği: 2,000 dolar

Yıllık saat: 900

Fazla mesai: Saati 300 dolar

Toplam aylık tutarı: 27,359 dolar

LOONG AIRLINES

Airbus 320 kaptanları

Üssü: Hangzhou

Kazancı (pilot tarafından alınan net miktar): 45 günlük yıllık izin, ayda 25,833 dolar artı fazla mesai başına 350 dolar.

SF EXPRESS

B757 / 767 kaptanları

Üssü: Shenzhen

Kazanç: Yılda yaklaşık 233,000 dolar

CHENGDU AIRLINES

A320 kaptanları

Üssü: Chengdu, Çin

Kazanç: 45 günlük yıllık izin, aylık 24,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

HONG KONG AIRLINES

A320 kaptanları

Yer: Hong Kong

Üssü: Aylık 15,957 doları aylık ve fazla mesai. Performans Bonusu (yıllık olarak kişisel performans üzerinden ödeme yapılır)

CHINA SOUTHERN AIRLINES (B787 NTR Programı)

B737 / B757 / B767 Kaptan B787

Üssü: Guangzhou, Melbourne, Brisbane, Paris, Amsterdam ve Londra

Kazanç: 45 gün yıllık izin 21.000 dolar 2 ayda 160 saat üzerinden saat başı 225 dolar fazla mesai

GRANDSTAR CARGO AIRLINES

B747-400 kaptanları

Üssü: Tianjin

Kazanç (pilot tarafından alınan net miktar): Aylık 11,200 dolar artı fazla mesai. Seyahat yardımı: Aylık 1,000 $ Yıllık Bonus: Birinci yıl 3 bin dolar, ikinci yıl 5 bin dolar, üçüncü yıl 7 bin dolar. Sözleşme süresi: 3 yıl (yenilenebilir)

CHINA EASTERN AIRLINES JIANGSU

A320 kaptanları

Üssü: Nanjing

Kazanç: Ayda 22,183 dolar, artı mesai başına 190 dolar

TIANJIN AIRLINES

A320 kaptanları

Üssü: Tianjin

Kazanç: Ayda 22,600 dolar ve fazla mesai için 210 dolar

ÇİN EASTERN AIRLINES

A320 ikinci pilot

Üssü: Shanghai

Kazanç: Yıllık 27 gün izin süresi aylık 14,800 dolar artı fazla mesai ücreti.

WEST AIR

A320 kaptanları

Üssü: Chongqing

Kazanç: Aylık 23,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

SICHUAN AIRLINES

A320 kaptanları

Üssü: Çengdu

Kazanç: 45 günlük yıllık izin aylık 21,183 dolar artı mesai saat başına 176,50 dolar

CAPITAL AIRLINES

A320 kaptanları

Üsleri: Pekin, Guangzhou ve Sanya

Kazanç: 24,166 dolar artı mesai saat başına 200 dolar

JUNEYAO AIRLINES

A320 kaptanları

Üssü: Shanghai

Kazanç: Aylık 20 bin dolar artı mesai saat başına 226- 340 dolar

DEER JET

Falcon 7X kaptanları

Üsleri: Pekin, ve Çin dışında

Kazanç: 20,633 dolar ve günlük fazla mesai için 600 dolar

SHANGHAI AIRLINES

B737NG kaptanları

Üssü: Shanghai

Kazanç: Ayda 18,000 dolar ve fazla mesai için 140 dolar

ZONGHENG AIRLINES

Gulfstream 450/550 kaptanları

Üssü: Çengdu. Kazanç: Ayda 18,333 dolar ve yılda 360 saat boyunca saat başına 110 dolar

LUCKY AIR (XIANPENG AIRLINES)

B737NG kaptanları

Üssü: Kunming

Kazanç: Ayda 21,850 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar — İstanbul