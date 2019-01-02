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20:31 02 Ocak 2019
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Şi'den Tayvan'a birleşme çağrısı: Çinli Çinliyle kavga etmez, ancak güç kullanma hakkımızı da saklı tutuyoruz

    © AFP 2018 / Mark Schiefelbein
    Asya & Pasifik
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    Tayvan ile yeniden birleşmenin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim" olduğunu söyleyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, birleşme çağrısı yaptı. Şi ayrıca, Çin'in birleşme için güç kullanma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi.

    Şi Cinping, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) reform ve açılım politikasına başlamasının 40. yıldönümünde Ulusal Halk Kongresi'ne evsahipliği yapan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törende konuştu.
    © REUTERS / Jason Lee
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    Çin Devlet Başkanı Şi, başkent Pekin'deki Tiananmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından ilki 1979'da yapılan ve Tayvan ile Çin'in barışçıl birleşmesini savunan "Tayvan'daki Yoldaşlara Mesaj" etkinliğinin 40'ıncı yıl dönümünde konuştu.

    Şi, İki Boğaz'ın birleşmesinin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim" olduğunu, iki yakadaki tüm yoldaşların "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla değiştirilemeyecek doğal akrabalığı ve ulusal kimliği" paylaştığını kaydederek barışçıl birleşme ve tek ülke iki sistem ilkesinin yeniden birleşme için en iyi yaklaşım olduğunu söyledi.

    Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin'in egemenliği altında Tayvan'ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan'ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, "Hepimiz aynı aileyiz" diye konuştu.

    Tayvan'ın Çin'in iç işleri olduğunu savunun Şi, danışma ve müzakerelerin de iki taraf arasında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

    'GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK'

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas
    © REUTERS / Damir Sagolj
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    Barışçıl yeniden birleşme için samimiyet ve çaba harcanacağı sözünü veren Çin lideri Şi, "Çinlinin Çinliyle kavga etmeyeceğini" ancak güç kullanmayı bir kenara bırakma sözünü veremeyeceklerini, tüm gerekli önlemleri alma opsiyonunun korunacağını dile getirdi.

    Şi, barışçıl yeniden birleşme için geniş bir alan oluşturmayı arzu ettiklerini ancak ayrılıkçı etkinliklerin hiçbir şekline yer bırakmayacaklarını kaydederek "Tayvan'daki herkes Tayvan'ın bağımsızlığının sadece derin bir felaket getireceğini açıkça anlamalı" uyarısında bulundu.

    Şi ayrıca Tayvan ile yeniden birleşmenin hiçbir ülkenin adadaki meşru ve ekonomik çıkarlarına zarar vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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    © REUTERS /
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    Pekin yönetimi, 'Tek Çin' ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

    Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine ülkedeki milliyetçi kuvvetlerin partisi olan Kuomintang yöneticileri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve 'milliyetçi Çin' olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

    TAYVAN LİDERİNDEN CEVAP

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Şi'nin açıklamasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada 'Tayvan'ın varlığıyla yüzleşilmesi gerektiğini' vurguladı ve Tayvan halkının 'özgür ve demokratik bir sistemde' ve Çin'den bağımsız yaşamak istediğini açıkladı.

    Etiketler:
    Birleşme, açıklama, Kuomintang Partisi, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Şi Cinping, Tayvan, Çin
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