Abe: Putin'le yapacağım görüşmede barış anlaşması imzalama konusuna ağırlık vereceğim

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu ay Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Kuril Adaları sorunu nedeniyle 2. Dünya Savaşı sonunda Rusya ile yapılmayan anlaşmanın imzalanması konusuna ağırlık vereceğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan Abe, "Bu ay Rusya'yı ziyaret edeceğim ve barışma anlaşmasıyla ilgili istişarelere ağırlık vermeyi planlıyorum" dedi.

'SON 2 YILDIR İŞBİRLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI'

70 yılı aşkın sürede anlaşma konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemediğe dikkat çeken Abe, son 2 yıldır ise Rusya ve Japonya'nın ekonomi dahil Kuril Adaları ile ilgili meselelerde daha önce görülmemiş derecede işbirliği yaptığının altını çizdi.

Abe, Putin ve kendisinin bu sorunu bir sonraki nesle aktarmak istemediğini sözlerine ekledi.

PUTİN, TOKYO'NUN SSCB'NİN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

© Sputnik / Aleksey Drujinin Peskov: Putin ve Abe, barış anlaşması görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuril Adaları sorununun çözümü için Sovyetler Birliği'nin 1956 yılında yaptığı teklifi değerlendirmeye hazır olduklarının mesajını verdiğini söylemişti.

Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Abe'yle yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Putin, "Abe, Tokyo yönetiminin ihtilaflı 4 adadan 2'sinin Japonya'ya iadesini öngören 1956 tarihli Sovyetler Birliği teklifi üzerindeki müzakerelere yeniden başlayabileceğini söyledi" demişti.

2. DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.