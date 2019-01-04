Düğün pastası strafor çıkan kadın hakkını mahkemede arayacak

Filipinler'de 26 yaşındaki Shine Tamayo ve 40 yaşındaki Jhon Chen dünya evine girecekleri gün için 2 bin 100 dolara bir pasta sipariş etti.

Ancak düğün sırasında gelen pasta hem Shine-Jhon çiftini hem de davetlileri şoke etti.

Shine'ın pastayı kesmeye çalışmasıyla içerisinde strafor köpüklerin fırlaması bir oldu.

Bride breaks down in tears after cutting into the cake and discovering it is made of POLYSTYRENE https://t.co/brfVqiV8L0 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2019

​Olayın ardından göz yaşlarına boğulan Shine, soluğu karakolda aldı. Genç kadın, kendilerine yemek ve organizasyon hizmeti vereceğini taahüt eden şirketten şikayetçi oldu.

© REUTERS / Amit Dave Hindistan'da düğün hediyesi paket patladı: Damat dahil 2 ölü

Shine, "Pasta için ödeme yaptığımız kadın düğünümü mahvetti. O bir yalancı. Bizi sürekli parasını almak için sıkıştırdı. Ben de düğünümde sorun çıkmaması için parasını hemen vermiştim. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Umarim hapse girer" dedi.

Şirketin sahibi Krissa Cananea gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve hakkında dava açıldı.



