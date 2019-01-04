Düğün pastası strafor çıkan kadın hakkını mahkemede arayacak

Ancak düğün sırasında gelen pasta hem Shine-Jhon çiftini hem de davetlileri şoke etti.
Shine'ın pastayı kesmeye çalışmasıyla içerisinde strafor köpüklerin fırlaması bir oldu.
Bride breaks down in tears after cutting into the cake and discovering it is made of POLYSTYRENE https://t.co/brfVqiV8L0— Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2019
Olayın ardından göz yaşlarına boğulan Shine, soluğu karakolda aldı. Genç kadın, kendilerine yemek ve organizasyon hizmeti vereceğini taahüt eden şirketten şikayetçi oldu.
Şirketin sahibi Krissa Cananea gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve hakkında dava açıldı.
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