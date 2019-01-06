Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı

Geçen Kasım, 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya'yla evlenen Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu. Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.

GEÇEN KASIM MOSKOVA GÜZELİYLE EVLENMİŞTİ

En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

Malezya Kralı V. Muhammed, geçen yıl Kasım ayında 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile evlenmişti. Çiftin düğünü 22 Kasım'da Moskova'daki Barviha kasabasında yapılmıştı.