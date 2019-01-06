Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.
GEÇEN KASIM MOSKOVA GÜZELİYLE EVLENMİŞTİ
En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.
Malezya Kralı V. Muhammed, geçen yıl Kasım ayında 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile evlenmişti. Çiftin düğünü 22 Kasım'da Moskova'daki Barviha kasabasında yapılmıştı.
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