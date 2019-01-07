Çin'de yanlışlıkla 25 yıl hapis yatan kişiye tazminat

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletininin Liaoyuan kentindeki Orta Halk Mahkemesi, bugün görülen davada, 1990 yılında bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında verilen ertelemeli idam cezasının hapse çevrilmesiyle 25 yıl yanlışlıkla hapis yatan Liu Conglin adlı bir vatandaşa 670 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
Çin Yüksek Halk Mahkemesi daha önce 2013 ile 2018 yılları arasında ülke genelinde 28 binden fazla tazminat vakasının görüldüğünü açıklamıştı.
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