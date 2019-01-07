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    Cinsel istismar

    'Bangladeş'te bir kadın, muhalefet partisine oy verdiği için aralarında iktidar partisi üyelerinin de olduğu 10 kişinin tecavüzüne uğradı'

    © Fotoğraf : Twitter
    Asya & Pasifik
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    Bangladeş'in Noakhali bölgesinde 30 Aralık günü gerçekleşen seçimin akşamında, bir kadının muhalefette bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne (BNP) oy vermesi nedeniyle aralarında iktidar partisi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin toplu tecavüzüne uğradığı öne sürüldü. Polisten yapılan açıklamada, şüphelilerin tutuklandığı aktarıldı.

    Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, 30 Aralık 2018 seçimlerinde oy kullandıktan sonra taraftarlarıyla birlikte poz verdi.
    © REUTERS / Bangladesh Sangbad Sangstha
    Bangladeş'te kanın ve hile suçlamalarının gölgesindeki seçimde Hasina muzaffer
    Bangladeş polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında iktidar partisi üylerinin de olduğu 10 kişinin, ana muhalefeti oluşturan koalisyonun çatı partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne (BNP) oy verdiği gerekçesiyle bir kadına toplu tecavüz ettikleri suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

    Yaklaşık 19 kişinin hayatını kaybettiği, tehdit yoluyla seçmenlerin sandığa gitmesinin engellendiği ve oy hırsızlığı suçlamalarıyla gölgelenen 30 Aralık'taki seçimlerde, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Bangladeş Awami Birliği'nin öncülüğündeki Büyük İttifak, parlamentodaki koltukların yüzde 90'ından fazlasını kazanmıştı.

    Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, özellikle muhalefete yönelik olmak üzere iktidarın misillemelerine devam ettiği gösteren ‘endişe verici bulgular' olduğu belirtilmişti.

    Bangladeş Awami Birliği, suçlamaları kesin bir dille reddederken, ‘intikam politikasına' inanmadıklarını dile getirdi.

    ADLİ TIP, TECAVÜZÜ DOĞRULADI

    Nobel Barış Ödülü sahipleri: Tecavüz bir savaş silahı olarak kullanılmasın
    © Fotoğraf : NTB scanpix/Berit Roald
    Nobel Barış Ödülü sahipleri: Tecavüz bir savaş silahı olarak kullanılmasın
    Polis, yapılan tıbbi araştırma sonucunda kadının cinsel saldırıya maruz kaldığını doğrularken, tutuklamalar üzerinden geçen birkaç gün içerisinde talihsiz kadının ailesine şikayetlerini çekmeleri yönünde gelen tehditleri de incelediklerini aktardı.

    Awami Birliği, tecavüzle suçlanan parti üyesi Ruhul Amin'in hali hazırda partiyle olan ilişkisinin kesildiğini duyurdu. Öte yandan Reuters'ın, Amin'in ailesine ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi.

    Tecavüze uğrayan kadının kocası Reuters'a yaptığı açıklamada, Noakhali bölgesinin güneydoğusunda bulunan evlerine seçim akşamı 10-12 kişilik bir erkek grubunun zorla girdiğini ve sonrasında 4 çocuğuyla birlikte kendisini bağlayarak etkisiz hale getiren grubunun eşini dışarıya çıkartıp tecavüz ettiğini aktardı.

    Japonya'daki Tokyo Game Show Fuarı
    © AFP 2018 / Martin Bureau
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    'SUÇLAMAMIZI GERİ ÇEKMEMİZ İÇİN TEHDİT EDİLİYORUZ'

    Tecavüz mağduru kadının eşi, seçim gecesi yaşanan bu korkunç olayın karısının Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne (BNP) oy vermesi yüzünden gerçekleştiğini vurguladı.

    "Biz hiçbir yapmadık diyen" acılı eş, halen polise yaptıkları şikayeti geri çekmeleri yönünde tehditler aldıklarını da sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), Awami Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Reuters, Ruhul Amin, Noakhali, Bangladeş
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