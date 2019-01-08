Kuzey Kore lideri Kim doğum gününde 4. kez Çin'de

Kuzey Kore lideri Kim, Çin lideri Şi ile başkent Pekin'de 4. kez bir araya geliyor. Kim'in doğum gününe denk gelen bu resmi ziyarette ABD Başkanı Trump ile ikinci bir zirvenin planlarının konuşulacağı öngörülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u geçen yıl Çin'e taşıyan yeşil-sarı çizgili trenin dün akşam saatlerinde başkent Pekin'de görülmesi yine basını haklı çıkardı. Bilinen ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapan Kim'in bu kez 35. doğum gününde (8 Ocak) yine Pekin'e gittiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve Kim Yong-chol dahil üst düzey yetkililerin eşlik ettiğini duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da Kim'in Çin lideri Şi Cinping'in daveti üzerine 3 günlük resmi ziyaret düzenlediğini doğruladı.

Kim Jong Un, chairman of the Workers' Party of Korea and chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea, is visiting China from Jan. 7 to 10 https://t.co/ksPBjgl8LZ pic.twitter.com/jELT5ckIjr — China Xinhua News (@XHNews) 7 Ocak 2019

Ardından haber ajansları, Kim'in araç konvoyunun Pekin sokaklarındaki görüntülerini paylaştı.

Journalists capture some of the first images of the motorcade carrying Kim Jong Un as it drives through central Beijing at the start of the North Korean leader's four-day visit to China pic.twitter.com/AaltPWxQRX — AFP news agency (@AFP) 8 Ocak 2019

Son 1 yılda 4. olacak Şi- Kim görüşmesinin, ABD ile Kuzey Koreli yetkililerin Başkan Donald Trump ve Kim arasında ikinci bir zirve için Vietnam'da bir araya geldiği iddialarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Nitekim Kim'in Şi ile diğer 3 görüşmesi ABD Başkanı Trump ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvelerinin öncesi ve sonrasına denk gelmişti.

(4th LD) N. Korean leader in Beijing for talks with Xi ahead of possible summit with Trump https://t.co/qutJqAXWWp — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 8 Ocak 2019



