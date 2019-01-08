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12:28 08 Ocak 2019
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    Rahaf Muhammed El Kunun

    Tayland'da alıkonulan Suudi kadın BM gözetiminde havalimanından ayrıldı

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok'taki havalimanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının havalimanından ayrıldığı bildirildi.

    Rahaf Muhammed el Kunun
    © AP Photo / Human Rights Watch
    Bangkok havalimanında mahsur kalan Suudi kadın hakkında çelişkili açıklamalar
    Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verildiğini açıkladı.

    Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un iltica statüsünün BMMYK tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

    Kadının havalimanından ayrılmasına, BMMYK yetkililerinin, Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn ve Kunun ile yaptığı görüşme sonrasında karar verildi.

    BMMYK, Kunun ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaşmazken, Tayland'daki temsilcisi Giuseppe de Vincentiis, ülke yetkilileriyle ‘şu ana kadar iyi bir iş birliği ruhu yakaladıklarına' dikkati çekti.

    ‘KİMSEYİ ÖLMEK İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ'

    Nikab peçe türban çarşaf başörtüsü
    © REUTERS / Mohammad Ismail
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    Surachate, havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız" dedi.

    Göçmenlik polisi, Kunun'un havalimanında kaldığı otel odasından ayrıldıktan sonraki fotoğraflarını basınla paylaştı. Kunun'un, Bangkok'ta nerede kalacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

    Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun'un Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'ta tutulacağını belirtmişti.

    ‘TWİTTER'DA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR, YANKI UYANDIRMIŞTI'

    People walk on a pier in the Hudson River in New York, the United States
    © REUTERS / Gary Hershorn
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    Surachate Hakparn, önceki açıklamasında, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etmiş ve "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. BMMYK ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

    İade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.

     

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    Etiketler:
    Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği, BMMYK, Birleşmiş Milletler, Surachate Hakparn, Rahaf Muhammed El Kunun, Bangkok, Tayland, Avustralya, Suudi Arabistan
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