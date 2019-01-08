Tayland'da alıkonulan Suudi kadın BM gözetiminde havalimanından ayrıldı

© AP Photo / Human Rights Watch Bangkok havalimanında mahsur kalan Suudi kadın hakkında çelişkili açıklamalar

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verildiğini açıkladı.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un iltica statüsünün BMMYK tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Kadının havalimanından ayrılmasına, BMMYK yetkililerinin, Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn ve Kunun ile yaptığı görüşme sonrasında karar verildi.

BMMYK, Kunun ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaşmazken, Tayland'daki temsilcisi Giuseppe de Vincentiis, ülke yetkilileriyle ‘şu ana kadar iyi bir iş birliği ruhu yakaladıklarına' dikkati çekti.

‘KİMSEYİ ÖLMEK İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ'

Surachate, havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız" dedi.

Göçmenlik polisi, Kunun'un havalimanında kaldığı otel odasından ayrıldıktan sonraki fotoğraflarını basınla paylaştı. Kunun'un, Bangkok'ta nerede kalacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun'un Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'ta tutulacağını belirtmişti.

‘TWİTTER'DA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR, YANKI UYANDIRMIŞTI'

© REUTERS / Gary Hershorn New York'ta Suudi Arabistan vatandaşı iki kadın cesedi bulundu

Surachate Hakparn, önceki açıklamasında, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etmiş ve "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. BMMYK ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

İade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.