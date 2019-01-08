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    Malezya Kralı, Moskova güzeliyle evlendi

    ‘Tahtını bırakan Malezya Kralı ile Moskova güzeli eşi bebek bekliyor’

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    Asya & Pasifik
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    Malezya Kralı Beşinci Muhammed’le evlenen 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya’nın hamile olduğu belirtildi.

    Malezya Kralı, Moskova güzeliyle evlendi
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    Malezya Kralı, Moskova güzeliyle evlendi
    Komsomolskaya Pravda gazetesi, Malezya Kralı Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya'nın ilk bebeklerini beklediğini yazdı.

    Gazeteye göre, çiftin Alman bir aile planlama kliniğine göründükten sonra Voyevodinaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan ikilinin bebek beklediği bilgisi Malezya Kralı'nın görevinden istifa ettiği haberinden iki gün sonra geldi.

    TAHTI BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

    İki aydır sarayda bulunmayan Kral'ın görevi bıraktığı belirtilmiş, ancak nedenine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

    Malezya Kralı V. Muhammed, geçen yıl Kasım ayında 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile evlenmişti. Çiftin düğünü 22 Kasım'da Moskova'daki Barviha kasabasında yapılmıştı.

    ‘KRAL'LA TANIŞTIĞIMDA İÇİMDE BİR RAHATLAMA HİSSETTİM'

    Kral'ın kayınbabası, ortopedist Andrey Gorbatenko gazeteye yaptığı açıklamada ‘her şeyin olması gerektiği gibi' olduğunu söyledi.

    Tahtından çekilen Malezya Kralı Sultan V. Muhammed
    © AFP 2018 / Mohd RASFAN
    Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı
    Hamilelik ve Kral'ın tahttan çekilmesi ile ilgili konuşmayan Gorbatenko "Onların kendi hayatları var, benim de öyle. Ancak bir doktor olarak size bir şey söyleyebilirim. Onunla (Kral) tanıştığımda içimde bir yerlerde bir rahatlama hissettim. Oksana'nın onunla iyi durumda olduğunu anladım, baba yüreğim bunu bana söyledi" dedi.

    ‘İSLAM HARİKA BİR DİN, BİR KADIN KOCASINI TAKİP ETMELİ'

    Kızının Müslüman olmaya karar vermesinden sonra İslam'ı yakından incelediğini belirten Gorbatenko "Harika bir din olduğunu anladım. Oksana doğru bir şey yaptı. Bir kadın her zaman kocasını takip etmeli" dedi.

    ‘MUHAMMED HARİKA BİRİ'

    Gorbatenko şöyle devam etti: "Kral tarzı alışkanlıklara gelince… Muhammed'de böyle bir şey görmüyorum. O harika biri, birlikteyken İngilizce konuşuyoruz. Onun entelektüel, kibar ve eğitimli biri olduğunu hissediyorum, bu nedenle Oksana için mutluyum."

    Etiketler:
    Komsomolskaya Pravda gazetesi, Andrey Gorbatenko, Oksana Voyevodinaya, Malezya Kralı Beşinci Muhammed, Malezya
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