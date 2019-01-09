Avustralya'daki konsolosluklarda şüpheli paket alarmı

Avustralya'da aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın olduğu en az 10 dış temsilcilik binası gönderilen şüpheli paketler üzerine boşaltıldı.

Avustralya'da başkent Canberra ve Melbourne kentindeki bazı konsolosluklara şüpheli paketler gönderildi. İngiltere, ABD, Almanya, İspanya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İsviçre, Fransa, Pakistan ve Hindistan'a ait diplomatik temsilcilikler şüpheli paket alarmı üzerine boşaltıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre kısa bir yazılı açıklama yapan Avustralya polisi paketlerin incelendiğini bildirdi. Konsolosluk binalarına acil durum ekipleri gönderildi. Şüpheli paketler nedeniyle şu ana kadar kimseye zarar gelmediği kaydedildi.

Yeni Zelanda konsolosluğunda çalışan bir personelin verdiği bilgiye göre, gönderilen şüpheli zarfın içerisinden ipliksi bir madde çıktı.

© REUTERS / Hannah McKay Salisbury şehir merkezinde şüpheli paket alarmı

ABD konsolosluğu sözcüsü yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan şüpheli pakete standart prosedürler doğrultusunda yaklaştıklarını ve polisle işbirliği içinde olduklarını söyledi. İngiltere konsolosluğundan yapılan açıklamada da personelin güvende olduğunu belirtildi.

Ulusal medyada yer alan görüntülere göre Melbourne'deki ABD ve Hindistan temsilciliklerinde itfaiye ekipleri inceleme yapıyor.

Australia: Suspicious packages found at Indian consulate, other diplomatic missions in Melbourne; major emergency response launchedhttps://t.co/6hQCp9QVcF — India TV (@indiatvnews) January 9, 2019

​Pazartesi günü de Siyney'deki Arjantin konsolosluğu bir zarfın içerisinden çıkan toz nedeniyle boşaltılmıştı.