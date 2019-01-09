Avustralya'daki konsolosluklarda şüpheli paket alarmı

DW Türkçe'nin haberine göre kısa bir yazılı açıklama yapan Avustralya polisi paketlerin incelendiğini bildirdi. Konsolosluk binalarına acil durum ekipleri gönderildi. Şüpheli paketler nedeniyle şu ana kadar kimseye zarar gelmediği kaydedildi.
Yeni Zelanda konsolosluğunda çalışan bir personelin verdiği bilgiye göre, gönderilen şüpheli zarfın içerisinden ipliksi bir madde çıktı.
Ulusal medyada yer alan görüntülere göre Melbourne'deki ABD ve Hindistan temsilciliklerinde itfaiye ekipleri inceleme yapıyor.
Australia: Suspicious packages found at Indian consulate, other diplomatic missions in Melbourne; major emergency response launchedhttps://t.co/6hQCp9QVcF— India TV (@indiatvnews) January 9, 2019
Pazartesi günü de Siyney'deki Arjantin konsolosluğu bir zarfın içerisinden çıkan toz nedeniyle boşaltılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)