Ayakkabısına photoshop yapılan Avustralya Başbakanı: Keşke saçımı düzeltselermiş

Euronews'ta yer alan habere göre, fotoğrafta yapılan hatanın farkedilmesi çok sürmedi.
Morrison'ın personeli, iki ayak için ayakkabınını tek tarafını iki kez kopyalayınca, başbakanın iki sol ayağı varmış algısı oluştu.
'OLMAYAN SAÇIMA ODAKLANIN'
Başbakanlık sözcüsü, montajın Morrison'un bilgisi dışında yapıldığını açıkladı.
Başbakan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çalışanlarıma sesleniyorum; Ben böyle bir düzeltme istemedim ama madem yapacaksınız, bir dahakine ayaklarıma değil (olmayan) saçlarıma odaklanın" ifadelerini kullandı.
Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019
Here they are in all their glory — my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq
Kamuoyu yoklamaları Morrison önderliğindeki koalisyon hükümetinin muhalefet karşısında popüleritisini yitirdiğine işaret ediyor.
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