Çin, insansız hava aracı Sky Hawk’ın test görüntülerini yayınladı

Çin’de insansız hava aracı Sky Hawk’ın test uçuşu gerçekleştirildi. Test görüntüleri CCTV (China Central Television) tarafından yayınlandı.

Global Times’ta yer alan habere göre, yayınlanan videoda Sky Hawk insansız hava aracının uçuş görüntüleri ilk kez gösterildi.

Kanat genişliğinin 10 metre olduğu belirtilen Sky Hawk isimli insansız hava aracının, elektromanyetik mancınıkla donatılmış olan Çin uçak gemisinde kullanılacağı da kaydedildi.

Sky Hawk, Çin Hava-Uzay Bilimleri ve Endüstri Şirketi CASIC tarafından geliştirildi. İnsansız hava aracı, ilk uçuşunu Şubat 2018'de gerçekleştirdi. Ayrıca, insansız hava aracı Kasım ayında Çin’ün Zhuhai kentinde düzenlenen Airshow China 2018'de tanıtıldı.

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt — Global Times (@globaltimesnews) January 6, 2019

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