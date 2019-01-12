88 yaşındaki Pahang kralı Sultan Ahmad'ın ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ülke krallığına uygun görülmeyeceği öne sürülen haberde, Pahang eyaleti krallığı yetkililerinin Sultan Ahmad'ın en büyük oğlu Abdullah'ı tahta çıkarma kararı aldığı belirtildi.
Malezya basını, Abdullah'ın eyalet kralı olmasıyla Malezya'nın yeni kralı seçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
44 YILDIR PRENS
Sultan Ahmad'ın sağlığının kötüye gitmesinin ardından 2016'dan bu yana kral vekili olarak Pahang eyaleti krallığını temsil eden Abdullah, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin icra kurulu üyeliği görevini yürütüyor.
Prenslik makamını 44 yıldır koruyan Abdullah, İngiltere'deki Galler Prensi Charles'ın ardından en uzun süre prenslik yapan kraliyet üyesi olarak biliniyor.
İstifa eden Malezya Kralı'nın tahtına, 'Prens Charles'tan sonra en uzun süre prenslik yapan' Abdullah oturacak https://t.co/p74XIlNN5P pic.twitter.com/T86Y1YyMrL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 12, 2019
MALEZYA'DA KRAL SEÇİMİ
Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.
Yeni Malezya kralı, Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.
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