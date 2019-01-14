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15:42 14 Ocak 2019
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    Çin-ABD-Ticaret

    Çin'in ABD'ye dış ticaret fazlası rekor düzeye ulaştı

    © REUTERS / Aly Song
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (44)
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    Çin Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2018'de Çin'in ABD'ye dış ticaret fazlası 323.3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS /
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    Çin, 2018'de ABD'ye 478.4 milyar dolarlık ihracat yaparken, 155.1 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ithal etti.

    Ülkenin ABD'ye yönelik ihracatında 2017'ye göre yüzde 11.3 artış olurken, ithalatında yalnızca binde 7'lik artış gerçekleşti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi getirme kararıyla başlayan ticaret savaşının yılın son çeyreğindeki ihracat rakamlarını olumsuz etkilediği görüldü. Çin'in aralıkta ABD'ye yaptığı ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 azaldı.

    Öte yandan, Çin'in toplam ihracatı 2018'de 7.1 artarak 2.5 trilyon dolara, toplam ithalatı yüzde 12.9 artışla 2.1 trilyon dolara ulaştı.

    2017'de ihracattaki yıllık artış yüzde 7.9, ithalattaki yılık artış 15.9 olmuştu.

    Ülkenin toplam dış ticaret fazlası 352 milyar dolara çıktı.

    ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Eric Thayer
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    ABD ile Çin arasında bir 'ticaret savaşının' başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

    Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

    ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustosta yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

    Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

    ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'ABD ile Çin'in ticaret savaşı, üçüncü ülkeleri 'sert' bir şekilde etkileyecek'
    ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 30 Kasım-1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

    Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (44)
    Etiketler:
    İhracat rakamları, ekonomi, tarife, artış, ithalat, ihracat, ABD - Çin Ticaret Savaşı, ABD, Çin
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