Çin Ulusal Uzay İdaresi: Ay keşif misyonunun devamı gelecek

Ay keşif programının, yeni keşif araçları Çang'ı-5, Çang'ı-6 Çang'ı-7 ve Çang'ı 8'in uzaya gönderilmesiyle devam edeceğini söyleyen Vu, Çang'ı-5'in bu yıl sonunda Ay'a gönderileceğini, örnekler toplayarak dünyaya döneceğini dile getirdi.
Vu, Çang'ı-6'nın da Ay'ın güney kutbuna gönderileceğini, burada topladığı örnekleri dünyaya getireceğini ifade etti.
Çang'ı-7'nin Ay'da topoğrafya çalışmaları yapacağını ve Çang'ı-8'in de diğer ülkelerle Ay'da ortak araştırma üssü kurulmasına yönelik birtakım araştırma ve deneyler yürütmesi için gönderileceğini kaydeden Vu, Çang'ı-5 dışındaki keşif araçlarının uzaya gönderimesine ilişkin bir tarih söylemedi.
MARS PROJESİ YOLDA
Çin'in geçen aralık ayında Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Çang'ı-4 insansız keşif aracı 3 Ocak'ta karanlık bölgeye inmiş, indiği yerden ilk fotoğrafları da göndermişti.
CNSA'dan yapılan açıklamada, karanlık tarafa inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4'ün, Ay'da keşif görevinin yanı sıra çeşitli mineralleri inceleyeceği aktarılmıştı.
Çin, Çang'ı-3 insansız keşif aracını da Ay'a 2013'te göndermişti.
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