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15:42 14 Ocak 2019
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    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkan Yardımcısı Vu Yenhua

    Çin Ulusal Uzay İdaresi: Ay keşif misyonunun devamı gelecek

    © AFP 2018 / Greg Baker
    Asya & Pasifik
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    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkan Yardımcısı Vu Yenhua, ülkesinin Ay keşif programının yeni keşif araçlarıyla devam edeceğini kaydederek, Çang'ı-5'in bu yıl sonu Ay'a gönderileceğini açıkladı.

    Çin uzay aracı Ay’ın karanlık yüzünün fotoğrafını gönderdi
    © Fotoğraf : CCTV
    Çin uzay aracı Ay’ın karanlık yüzünün fotoğrafını gönderdi
    Vu, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında Ay'ın karanlık tarafına gönderilen Çang'ı-4 ile buradaki "gizem perdesinin kaldırıldığını" kaydederek, misyonu "tatmin edici bir başarı" olarak nitelendirdi.

    Ay keşif programının, yeni keşif araçları Çang'ı-5, Çang'ı-6 Çang'ı-7 ve Çang'ı 8'in uzaya gönderilmesiyle devam edeceğini söyleyen Vu, Çang'ı-5'in bu yıl sonunda Ay'a gönderileceğini, örnekler toplayarak dünyaya döneceğini dile getirdi.

    Vu, Çang'ı-6'nın da Ay'ın güney kutbuna gönderileceğini, burada topladığı örnekleri dünyaya getireceğini ifade etti.

    Çang'ı-7'nin Ay'da topoğrafya çalışmaları yapacağını ve Çang'ı-8'in de diğer ülkelerle Ay'da ortak araştırma üssü kurulmasına yönelik birtakım araştırma ve deneyler yürütmesi için gönderileceğini kaydeden Vu, Çang'ı-5 dışındaki keşif araçlarının uzaya gönderimesine ilişkin bir tarih söylemedi.

    MARS PROJESİ YOLDA

    Ay
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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    Vu, öte yandan Çin'in Mars keşif görevi için ilk keşif aracının 2020 yılında gönderileceğini duyurdu.

    Çin'in geçen aralık ayında Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Çang'ı-4 insansız keşif aracı 3 Ocak'ta karanlık bölgeye inmiş, indiği yerden ilk fotoğrafları da göndermişti.

    CNSA'dan yapılan açıklamada, karanlık tarafa inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4'ün, Ay'da keşif görevinin yanı sıra çeşitli mineralleri inceleyeceği aktarılmıştı.

    Çin, Çang'ı-3 insansız keşif aracını da Ay'a 2013'te göndermişti.

    Etiketler:
    Çang'ı-7, Çang'ı-5, Çang'ı-4, Çang'ı-3, Çang'ı-6, Çin Devlet Konseyi, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Vu Yenhua, Mars, Ay, Çin
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