Çin Ulusal Uzay İdaresi: Ay keşif misyonunun devamı gelecek

© Fotoğraf : CCTV Çin uzay aracı Ay’ın karanlık yüzünün fotoğrafını gönderdi

Vu, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında Ay'ın karanlık tarafına gönderilen Çang'ı-4 ile buradaki "gizem perdesinin kaldırıldığını" kaydederek, misyonu "tatmin edici bir başarı" olarak nitelendirdi.

Ay keşif programının, yeni keşif araçları Çang'ı-5, Çang'ı-6 Çang'ı-7 ve Çang'ı 8'in uzaya gönderilmesiyle devam edeceğini söyleyen Vu, Çang'ı-5'in bu yıl sonunda Ay'a gönderileceğini, örnekler toplayarak dünyaya döneceğini dile getirdi.

Vu, Çang'ı-6'nın da Ay'ın güney kutbuna gönderileceğini, burada topladığı örnekleri dünyaya getireceğini ifade etti.

Çang'ı-7'nin Ay'da topoğrafya çalışmaları yapacağını ve Çang'ı-8'in de diğer ülkelerle Ay'da ortak araştırma üssü kurulmasına yönelik birtakım araştırma ve deneyler yürütmesi için gönderileceğini kaydeden Vu, Çang'ı-5 dışındaki keşif araçlarının uzaya gönderimesine ilişkin bir tarih söylemedi.

MARS PROJESİ YOLDA

Vu, öte yandan Çin'in Mars keşif görevi için ilk keşif aracının 2020 yılında gönderileceğini duyurdu.

Çin'in geçen aralık ayında Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Çang'ı-4 insansız keşif aracı 3 Ocak'ta karanlık bölgeye inmiş, indiği yerden ilk fotoğrafları da göndermişti.

CNSA'dan yapılan açıklamada, karanlık tarafa inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4'ün, Ay'da keşif görevinin yanı sıra çeşitli mineralleri inceleyeceği aktarılmıştı.

Çin, Çang'ı-3 insansız keşif aracını da Ay'a 2013'te göndermişti.