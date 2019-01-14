Fukuşima’da nükleer santral alanının temizlik ihalesini Rosatom firması aldı

Lihaçev, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, iki ihaleyi de Rosatom’un aldığını duyurdu.
Rosatom CEO’su birinci yardımcısı Kiril Komarov, Eylül 2017’de, firmanın Japon makamlarına Fukuşima nükleer santralinin temizlenmesi ve diğer güvenlik sorunu olan santrallerin de tasfiye edilmesi için teklifte bulunduğunu duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ve Japonya’nın kazadan sonraki temizlik çalışmalarını birlikte yürüteceklerini açıklamıştı.
Mart 2011’de Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depremin neden olduğu tsunami sonucu Japonya’nın kuzeydoğusundaki Fukuşima nükleer santralindeki soğutma sistemleri zarar görmüştü. Bu durum reaktörün erimesine yol açmış radyasyon yayılmasına neden olmuştu. Fukuşima faciası, 1986’dan beri en büyük nükleer kaza kabul ediliyor.
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