Güney Kore 2010'dan bu yana ilk kez Kuzey Kore'ye 'düşman' demedi

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 'Beyaz Rapor' olarak da bilinen savunma raporunda, 2010'dan bu yana ilk kez Kuzey Kore'yi 'düşman', 'mevcut düşman' veya 'asıl düşman' olarak niteleyen ifadeler yer almadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore'nin 2 yıl önce yayımlanan savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahları, güvenliğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tehditler devam ettiği sürece, Kuzey Kore rejimi ve ordusu düşmanımızdır" ifadeleri kullanılmıştı.

It’s the first time since 2010, the same year 50 South Koreans were killed in attacks blamed on the North, that the enemy label hasn’t been applied, and a further sign of better ties between the rivals. https://t.co/DqGVX6eOOw — USA TODAY (@USATODAY) 15 Ocak 2019

Bir savunma yetkilisinden yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, son savunma raporunda, 'Kuzey'in kitle imha silahlarının, Kore Yarımadası'nın barışı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunun' kaydedildiği aktarıldı.