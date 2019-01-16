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16:27 16 Ocak 2019
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    Çin'in teknoloji devi Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei

    Huawei'nin patronu: Asla Çin adına casusluk yapmadık, Trump büyük Başkan

    © Fotoğraf : YouTube
    Asya & Pasifik
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    Çin'in teknoloji devinin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, Mali İşler Direktörü (CFO) olan kızı Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınması vakasını müteakip üç yıl aradan sonra yabancı basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Huawei's Executive Board Director Meng Wanzhou attends the VTB Capital Investment Forum Russia Calling! in Moscow
    © REUTERS / Alexander Bibik
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    ABD yönetimi 'casuslukla' suçladığı Huawei'nin askeri ve hükümet yetkililerince kullanılmasını, Amerikan şirketlerine donanım tedarik etmesini yasaklarken, Çin telekom devi suçlamalara yanıt verdi.

    Çin'in en büyük özel şirketi konumundaki Huawei'nin merkezi Şenzen'de Anglo Sakson gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ren, şirketinin Çin yönetimi adına casusluk yapmadığını ve asla da yapmayacağını söyledi.

    Çinli şirketlerin cihazlar ve ağlar üzerinden veri toplaması için Çin devletine anahtar verdiği iddialarını yalanlayan ve Çin'de şirketleri buna mecbur bırakan bir yasa olmadığını aktaran Ren, kendisinden Huawei'nin ortaklarıyla ilgili uygunsuz enformasyon paylaşımı hiç talep edilmediğini dile getirdi.

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    © AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
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    Çin ordusunda askeri mühendislik yapmış olan 74 yaşındaki telekom patronu, ülkesini sevdiğini, Çin Komünist Partisi'ni desteklediğini belirtse de "Ben şahsen tüketicilerimin çıkarlarına asla zarar vermem. Ben ve şirketim böyle taleplere karşılık vermez" vurgusu yaptı.

    Huawei'yi 'ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit' ilan etmiş Başkan Donald Trump'tan "Büyük bir Başkan, bilhassa vergi indirimlerinde gösterdiği cesaret bağlamında" diye söz eden Ren, Huawei'nin, Washington ile Pekin arasındaki gerilimin kurbanı olduğunu savundu.

    "Huawei iki büyük güç arasındaki ihtilafta sıkışıp kalmış küçük bir susam tanesi gibi" diyen Ren, Trump yönetimine "Tüm ülkelere ve şirketlere eşitlikçi şekilde iyi muamele etmek önemlidir, bunun karşılığında onlar da ABD'ye yatırım yapar" tavsiyesinde bulundu.

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