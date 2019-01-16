Huawei'nin patronu: Asla Çin adına casusluk yapmadık, Trump büyük Başkan

Çin'in en büyük özel şirketi konumundaki Huawei'nin merkezi Şenzen'de Anglo Sakson gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ren, şirketinin Çin yönetimi adına casusluk yapmadığını ve asla da yapmayacağını söyledi.
Çinli şirketlerin cihazlar ve ağlar üzerinden veri toplaması için Çin devletine anahtar verdiği iddialarını yalanlayan ve Çin'de şirketleri buna mecbur bırakan bir yasa olmadığını aktaran Ren, kendisinden Huawei'nin ortaklarıyla ilgili uygunsuz enformasyon paylaşımı hiç talep edilmediğini dile getirdi.
Huawei'yi 'ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit' ilan etmiş Başkan Donald Trump'tan "Büyük bir Başkan, bilhassa vergi indirimlerinde gösterdiği cesaret bağlamında" diye söz eden Ren, Huawei'nin, Washington ile Pekin arasındaki gerilimin kurbanı olduğunu savundu.
"Huawei iki büyük güç arasındaki ihtilafta sıkışıp kalmış küçük bir susam tanesi gibi" diyen Ren, Trump yönetimine "Tüm ülkelere ve şirketlere eşitlikçi şekilde iyi muamele etmek önemlidir, bunun karşılığında onlar da ABD'ye yatırım yapar" tavsiyesinde bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)