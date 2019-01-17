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16:01 17 Ocak 2019
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    Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç

    Tayland’da yakalanan ‘seks guruları’ sınırdışı edildi

    © Fotoğraf: Youtube
    Asya & Pasifik
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    Tayland’da izinsiz seks eğitimi vermesi nedeniyle tutuklanan ve ABD Başkanı Trump’la ilgili gizli bilgileri olduğunu iddia eden Belaruslu Anastasya Vaşukeviç ile diğer ‘seks gurusu’ Rus Aleksandr Kirillov’un yanı sıra Tayland yasalarını ihlalle suçlanan 6 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Vaşukeviç, artık bir yatakta uyumak istediğini söyledi.

    Reuters'ın aktardığına göre, Tayland yetkilileri ‘seks guruları' Belaruslu Vaşukeviç ile Rus Aleksandr Kirillov tahliye edildi.

    Tahliye edilenler arasında 1 Belaruslu ve 5 Rus daha yer aldı.

    Tayland Göç Şefi Surachate Hakparn gazetecilere yaptığı açıklamada sınırdışı edilen 8 kişinin ülkelerine dönmek istediğini, sınırdışı işlemlerinin de Belarus ve Rusya ile koordinasyonla yapıldığını ifade etti.

    ‘ARTIK BİR YATAKYA UYUMAK İSTİYORUM'

    Instagram fenomeni Rus model Anastasya Vaşukeviç
    © Fotoğraf: Youtube
    Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek
    Nastya Rıbka olarak da bilinen Vaşukeviç, sınırdışı edilmeden önce Sputnik'e yaptığı açıklamada 9 ay yerde uyuduktan sonra artık bir yatak istediğini söyledi.

    "9 aydır yerde uyuyordum. Bir yatak istiyorum" diyen Vaşukeviç "Sınırdısı edilmeyi bekliyorum, burada göç merkezinde bir yastığım var, bunun beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

    Sınırdışı edilen kişiler 25 Şubat'ta Pattaya'da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı.

    Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemiş, serbest kalması halinde sahip olduğu bilgileri paylaşmayı vaat etmişti.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Anastasya Vaşukeviç, Tayland
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