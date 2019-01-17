Çin Dışişleri, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım tasarısını yorumladı: Histerik

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei, ZTE ve başka Çinli telekomünikasyon ekipman şirketlerini hedef alan yasa tasarılarını 'histeri' olarak tanımladı ve ABD Kongre üyelerine bu mevzuatı durdurmaları çağrısı yaptı.

Açıklama, bakanlık sözcüsü Hua Chunying tarafından Pekin'deki olağan basın bilgilendirme toplantısında yapıldı.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti üyeleri Huawei, ZTE, ABD yaptırımları ve ihracat kısıtlama yasalarını ihlal eden diğer Çinli şirketlere, ABD'de üretilen çip ve diğer parçaların satışının yasaklanmasını öngören yasa tasarılarını Kongre'ye sundular.

Tasarılarda, ürettikleri bazı ekipmanların Amerikan vatandaşlarına karşı casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceği endişesiyle haklarında kuşku beslenen ZTE ve Huawei şirketlerinin adları özel olarak vurgulanıyor.