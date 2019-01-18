Telefonunun şifresini vermeyen kocasını üzerine benzin döküp yakarak öldürdü

Endonezya Pandanwagni'de İlham Cahyani isimli kadın o sırada evin çatısını onarmakta olan kocası Dedi Purnama'dan telefonun şifresini istedi.
Bu yüzden tartışmaya başlayan çiftin kavgası korkunç bir ölümle sonuçlandı.
© Fotoğraf : Daily Mail
Dedi, çatıdan indikten sonra, şifresini öğrenmek isteyen eşine vurdu ve ikili bir süre yerde boğuştu.
Bunun üzerine İlham, eşinin üzerine benzin dökerek yaktı.
Yangını görerek eve gelenlerin sayesinde hastaneye kaldırılan adam, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
İlham ise polis tarafından gözaltına alındı.
Wife burned husband alive when he refused to give her his phone’s PIN code https://t.co/8qLgUocsSw— Metro (@MetroUK) January 18, 2019
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