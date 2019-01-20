Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Asahi televizyonunun haberine göre 25 Temmuz 1905'te doğan ve ikisi hala sağ olan toplam 5 çocuk sahibi olan Nonaka, tam olarak 113 yıl ve 179 gün yaşamış oldu.
Habere göre Nonaka son yıllarını Japonya'nın en kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası'nda, Meakan Dağı'nın eteklerinde torunlarıyla birlikte yaşayarak geçirdi. Yaşlı Japon gazete okumak, Sumo güreşi müsabakaları seyretmek ve opera dinlemekten hoşlanıyordu.
Dünyanın en yaşlı erkeği unvanının şimdi de 15 Ekim 1905'te doğan Alman Gustav Gernet'e verilmesi bekleniyor.
Masazo Nonaka, who has died in Japan at 113 as the world's oldest man, was born in 1905 when Albert Einstein published his theory of relativity.#oldestman #OldestPersonhttps://t.co/NcaUIMwEAi— Kyodo News — English (@kyodo_english) January 20, 2019
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