Çin'de 2018'de 15.23 milyon bebek doğdu: 60 yılın en düşük doğum oranı

Çin Devlet İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkenin nüfusu geçen yıl 5.3 milyon artarak 1.395 milyara ulaştı. Ülkedeki doğum sayısı 15.23 milyon oldu. Bu 60 yıldır görülen en düşük doğum sayısı.

Çin Devlet İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkenin nüfusu geçen yıl 5.3 milyon kişi artış olduğunu gösterdi. Yıl sonunda Çin'in nüfusu 1.395 milyar kişiye ulaştı.

2017 yılında da ülkedeki nüfus artışı 7.37 milyona ulaşmıştı.

Çin'de 2018 yılında yeni doğan sayısı 15.23 milyon oldu. Bu 2014'ten beri en düşük doğum sayısı oldu. Yeni doğan sayısında bir önceki yıla kıyasla 2 milyon düşüş görüldü. Bu sayı Mao Zedong'un 1958-1961 yılları arasındaki hızlı bir sanayileşme ve kolektifleşmenin hedeflendiği Büyük İleri Atılım'dan beri en düşük yeni doğan sayısı.

Ülkede 9.93 milyon kişi hayatını kaybetti.

Çin 2016 yılında çiftlerin 2 çocuk sahibi olmasına izin vermişti. Daha önce çiftlerin yalnızca 1 çocuk sahibi olmasına izin veriliyordu.