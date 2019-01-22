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    Huawei's Executive Board Director Meng Wanzhou attends the VTB Capital Investment Forum Russia Calling! in Moscow

    Çin: ABD'yi, Huawei CFO'su Meng için iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz

    © REUTERS / Alexander Bibik
    Asya & Pasifik
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    Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınmasına ilişkin, "ABD'yi hatasını düzeltmeye ve Kanada'ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou
    © AFP 2018 / Ng Han Guan
    Huawei CFO’su Meng'in kefalet duruşması bugün
    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınmasını eleştirerek, "ABD'yi hatasını düzeltmeye ve Kanada'ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz." dedi.

    Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Meng vakasının sıradan bir adli vaka olmadığını belirtti.

    ABD ve Kanada'nın suçluların iadesi anlaşmasını istismar ettiğini savunan Hua, bu durumun Çin vatandaşlarının kişisel güvenlik, yasal hak ve çıkarlarını ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

    Kanada'nın Meng'i bir an önce serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydeden Hua, "ABD'yi hatasını düzeltmeye ve Kanada'ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sözcü Hua, ABD'nin Huawei'ye yönelik eylemlerinin açıkça Çin'in yüksek teknoloji şirketine "baskı hareketi" olduğunu söyledi.

    'EGEMENLİK VE İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE'

    Öte yandan Sözcü Hua, Çin'de gözaltında bulunan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'un serbest bırakılması taleplerinin "Çin'in egemenlik ve iç işlerine müdahale olduğunu" savundu.

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

    Çin'in teknoloji devi Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei
    © Fotoğraf : YouTube
    Huawei'nin patronu: Asla Çin adına casusluk yapmadık, Trump büyük Başkan
    Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Ming'in şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

    Kanada'nın Washington Büyükelçisi David MacNaughton, dün bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei CFO'su Meng'in iadesi için resmi talepte bulunacağını bildirmişti.

    Çin mahkemesi de Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklamıştı.

    Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i yeniden yargılayarak idama mahkum etmişti.

    Etiketler:
    açıklama, talep, iade, uyarı, Huawei, Çin Dışişleri Bakanlığı, Meng Wanzhou, Hua Çunying, Kanada, Çin, ABD
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