Çinli okul müdürü, öğrencileriyle dans ettiği video yüzünden işinden olabilir

Çin'de bir okul müdürü muziplik yaparak, devlet onaylı zorunlu günlük egzersiz programını bir nebze değiştirdi. Öğrencilerinin sağlıklı kalmasını isteyen okul müdürü, dans yoluyla egzersizleri daha özgür bir hale getirdi. Ancak müdür, müfredatın dışına çıktığı için işini kaybedebilir.

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Xi Guan İlkokulu'nun 40 yaşındaki müdürü, alışılmışın dışındaki beden eğitimi dersiyle son günlerde sosyal medyada dikkatleri üzerine topladı. Videoya kaydedilen derste, hem öğrencilerin hem de okul çalışanlarının keyifle dans ettiği görüldü.

Görüntüler cuma günü paylaşıldığı Facebook'ta 26 milyon izlendi.

Klasik jimnastik hareketlerinin öğrenciler ve öğretmenler için son derece sıkıcı olduğunu düşünen Zhang, Kasım 2018'de yeni bir beden eğitimi programı geliştirdi. Meslektaşları ve öğrencileri önünde yeni yeteneklerini sergilemeden önce de, nasıl daha iyi dans edeceğini öğrendi.

'HAYALET ADIMLAR'

Zhang'ın dans etmeyi öğrenmesinin nedeni, beden eğitimini devletin belirlediği egzersiz programından daha ilginç ve eğlenceli hale getirmek istemesiydi. Böylece çocuklar elektronik cihazlardan uzaklaşacak ve günden güne daha hareketli bir yaşam süreceklerdi.

Zhang'ın programı ‘hayalet adımlar' anlamına gelen ‘Guibu' olarak adlandırılıyor. Bu karma dans tekniği, modern jazz hareketlerinin doğuştan gelen becerilerle harmanlanması sonucu oluşturuldu.

Müfettiş kurulu egzersiz rutininin harfiyen uygulandığından emin olmak adına habersiz ziyaretlerinden birini düzenlediğinde, yeni dans programı bir nebze tehlikeye girdi. İlk başta okul öğretmenlerinin yarısı, müfredatın uygulanmadığı ve okul kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu yeni egzersiz tekniğine karşı çıktı. Zhang da devlet tarafından onaylanan müfredatın dışına çıktığı için işinden olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Devlet destekli egzersiz programları 1951 yılından beri ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanıyor. Esneme, gerilme ve zıplama egzersizlerinden oluşan bu programın; çocuklarda zindeliği, beceriyi ve takım çalışmasını geliştirmesi bekleniyor. Önceleri devlet fabrika ve kurumlarında çalışma hayatının bir parçası olan bu egzersizler, artık uygulanmıyor.

South China Morning Post gazetesine göre; söz konusu egzersizlerin kökeni 19. Yüzyıl Almanya'sına, Sovyetler Birliği'ne ve İkinci Dünya Savaşı dönemi Japon ordusuna dayandırılabilir.

Pekin Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nin çalışmasına göre, 2030 yılında yaşları 7 ilâ 18 arasında değişen 50 milyon Çinli çocuğun yaklaşık %28'i obez yahut aşırı kilolu kategorisinde yer alacak.