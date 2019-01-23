Çin, Everest ziyaretlerini kısıtlıyor: Çöp yığını temizlenecek ve ulaşılamayan cesetler getirilecek

Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alan Everest'e, Çin kaynaklarına göre Çin tarafından her yıl 60 bin ziyaret gerçekleşiyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönüşmüş durumda.
Bu sebeple Çin, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacı ile yapılacak olan ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açılacak.
Mt Everest: China cuts climbing permits due to trash, dead bodies — https://t.co/yrRWkbdEiA — https://t.co/EWd84G8QdC #China #travel— ChinaTravelBlog.com (@chinatravelblog) 23 Ocak 2019
ULAŞILAMAYAN CESETLER DE GETİRİLECEK
Nepal tarafında ise, ilkbahar sezonunda gelen dağcılarla birlikte zirveye dev çöp poşetleri yollanıyor. Yetkililerin ise daha sonra bu poşetleri helikopterle toplayacakları belirtiliyor.
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