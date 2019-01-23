Çin, Everest ziyaretlerini kısıtlıyor: Çöp yığını temizlenecek ve ulaşılamayan cesetler getirilecek

Everest'e gerçekleştirilen tırmanışların büyük bir çöp yığını oluşturması sonucunda, Çin hükümeti Everest ziyaretlerini kısıtlayarak bölgedeki çöpleri temizleyeceğini ve bugüne kadar bulunmamış cesetlerin getirileceğini açıkladı.

Everest'e tırmanış yapanların sayısı her yıl bir önceki seneye göre artış gösteriyor. Tırmanış sayısının artması ise, Everest'te biriken çöp miktarını da artırıyor.

Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alan Everest'e, Çin kaynaklarına göre Çin tarafından her yıl 60 bin ziyaret gerçekleşiyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönüşmüş durumda.

Bu sebeple Çin, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacı ile yapılacak olan ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açılacak.

​ULAŞILAMAYAN CESETLER DE GETİRİLECEK

Çöp yığını, dağcıların boş oksijen tüpleri, plastik atıklar, geri dönerken taşımak istemedikleri eşyalar gibi daha birçok malzemeyi barındırırken, aynı zamanda tırmanış esnasında hayatını kaybeden insanların cesetlerini de içeriyor. Temizleme çalışmaları esnasında, daha evvel ulaşılamayan veya getirilemeyen cansız bedenleri de getireceklerini açıklayan yetkililer, bu nedenle bölgede yoğunluğun az olmasına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Nepal tarafında ise, ilkbahar sezonunda gelen dağcılarla birlikte zirveye dev çöp poşetleri yollanıyor. Yetkililerin ise daha sonra bu poşetleri helikopterle toplayacakları belirtiliyor.