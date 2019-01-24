Renault'nun tutuklu CEO'su Ghosn istifa etti

Renault'nun tutuklu CEO'su Carlos Ghosn'un dün akşam istifa ettiği açıklandı.
Renault'nun yönetim kurulu bugün TSİ 12:00'da toplanacak ve yeni CEO'yu açıklayacak.
AFP'nin haberine göre, yönetim kurulunun Michelin'deki görev süresi dolacağı için ayrılacak olan Jean-Dominique Senard'ı başkan olarak ataması, Ghosn'un yardımcısı Thierry Bollore'yi de CEO olarak terfi ettirmesi bekleniyor.
Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.
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