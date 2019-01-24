Renault'nun tutuklu CEO'su Ghosn istifa etti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Davos'ta yaptığı açıklamada Japonya'da tutuklu olan Renault'nun CEO'su Carlos Ghosn'un istifa ettiğini duyurdu.

Renault'nun tutuklu CEO'su Carlos Ghosn'un dün akşam istifa ettiği açıklandı.

© AFP 2018 / Kiyoshi Ota Nissan'ın eski üst düzey yöneticisi Ghosn hakim karşısına çıktı

İstifa haberini Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) açıkladı.

Renault'nun yönetim kurulu bugün TSİ 12:00'da toplanacak ve yeni CEO'yu açıklayacak.

AFP'nin haberine göre, yönetim kurulunun Michelin'deki görev süresi dolacağı için ayrılacak olan Jean-Dominique Senard'ı başkan olarak ataması, Ghosn'un yardımcısı Thierry Bollore'yi de CEO olarak terfi ettirmesi bekleniyor.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.