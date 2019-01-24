Tapınağa girerek tarihe geçen Hintli kadın, kayınvalidesi tarafından kalasla dövüldü

Ayrıca, iki çocuk annesi kadının hastaneden çıktıktan sonra ailesi tarafından reddedildiği ve sığınma evinde kalmaya başladığı açıklandı.
Sabarimala: Kanakadurga's husband refuses to take wife back home https://t.co/MocGn5HSJo— Perumal#ModiAgain (@56perumal) January 22, 2019
Kocası, 'işlediği günahlar için nedamet getirmediği sürece' Kanaka'nın eve alınmayacağını söylerken, Kanaka News18'e verdiği röportajda "Kimseden özür dilemeyeceğim. Kimseye karşı bir yanlışım olmadı. Kocam ve kardeşim de dahil olmak üzere kimse evime girmemi engelleyemez" şeklinde konuştu.
Kanakadurga Faces Family Rage https://t.co/mOxzZJDGKa #Kanakadurga pic.twitter.com/32XWEbHms0— Mathrubhumi News (@mathrubhuminews) January 15, 2019
Bir polis memuru, ise Kanaka'nın, Aile İçi Şiddet Yasası uyarınca Perinthalmanna mahkemesine dilekçe verdiğini ve kocasının evinde kalma hakkına sahip olduğunu belirtti.
Kanaka, evine dönmek için mahkeme kararını bekliyor.
YASAK MAHKEME KARARIYLA KALDIRILMIŞTI
39 yaşındaki Kanaka Durga ve 40 yaşındaki Bindu Ammini, Yüksek Mahkeme kararına rağmen kadınların alınmadığı Sabarimala Tapınağı'na birkaç dakikalığına polis korumasında girebilmişti.
https://t.co/wdbVq2lNb0— IndianMediaBook (@IndianMediaBook) January 2, 2019
Two Kerala women claim to have prayed at Sabarimala pic.twitter.com/A1xZbB6M5p
Kadınların bu eyleminden sonra tapınağın 'kirletildiğini' savunan Hindular polisle çatışırken, aynı gün yaklaşık 5 milyon kadın, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak için 620 kilometrelik bir insan zinciri oluşturmuştu.
İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi ise kadınların tapınağa girmesine izin verilmesinin Hindu değerlerine aykırı olduğunu (BJP) söylüyor.
Karşıtları ise Başbakan Narendra Modi'yi BJP'nin en büyük oy tabanını oluşturan Hinduların desteğini kazanabilmek için dinsel açıdan ayrıştırıcı bir siyaset gütmekle suçluyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)