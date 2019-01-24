Tapınağa girerek tarihe geçen Hintli kadın, kayınvalidesi tarafından kalasla dövüldü

Hindistan'da yeni yılın ilk gününde, protestolara rağmen yüzyıllardır adet görme yaşındaki kadınların sokulmadığı Hindu tapınağına girerek tarihe geçen kadının kayınvalidesi tarafından kalasla dövüldüğü ve evine sokulmadığı ortaya çıktı.

© REUTERS / Sivaram V Hindistan'da iki kadın geleneği yıkarak Hindu tapınağına girdi

Kanaka Durga adlı kadının, Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından Sabarimala'ya girmesinin ardından kayınvalidesi tarafından dövüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca, iki çocuk annesi kadının hastaneden çıktıktan sonra ailesi tarafından reddedildiği ve sığınma evinde kalmaya başladığı açıklandı.

Sabarimala: Kanakadurga's husband refuses to take wife back home https://t.co/MocGn5HSJo — Perumal#ModiAgain (@56perumal) January 22, 2019

​Kocası, 'işlediği günahlar için nedamet getirmediği sürece' Kanaka'nın eve alınmayacağını söylerken, Kanaka News18'e verdiği röportajda "Kimseden özür dilemeyeceğim. Kimseye karşı bir yanlışım olmadı. Kocam ve kardeşim de dahil olmak üzere kimse evime girmemi engelleyemez" şeklinde konuştu.

​Bir polis memuru, ise Kanaka'nın, Aile İçi Şiddet Yasası uyarınca Perinthalmanna mahkemesine dilekçe verdiğini ve kocasının evinde kalma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kanaka, evine dönmek için mahkeme kararını bekliyor.

YASAK MAHKEME KARARIYLA KALDIRILMIŞTI

© AFP 2018 / ARUN SANKAR Hindistan'da bir kadın daha Sabarimala tapınağına girdi

Sabarimala'ya 'adet görme yaşındaki kadınların (10-50 yaş arası) girme yasağı' geçen Eylül ayında mahkeme kararıyla kaldırılmış olsa da yasağı savunanlar, tapınağa girmeye çalışan kadınları engellemeye devam ediyordu.

39 yaşındaki Kanaka Durga ve 40 yaşındaki Bindu Ammini, Yüksek Mahkeme kararına rağmen kadınların alınmadığı Sabarimala Tapınağı'na birkaç dakikalığına polis korumasında girebilmişti.

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Two Kerala women claim to have prayed at Sabarimala pic.twitter.com/A1xZbB6M5p — IndianMediaBook (@IndianMediaBook) January 2, 2019

​Kadınların bu eyleminden sonra tapınağın 'kirletildiğini' savunan Hindular polisle çatışırken, aynı gün yaklaşık 5 milyon kadın, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak için 620 kilometrelik bir insan zinciri oluşturmuştu.

© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS Hindistan'da 5 milyon kadından cinsiyet eşitliği için 620 km'lik insan zinciri

Tapınağın bulunduğu Kerala eyaletindeki çatışmalarda bir kişi ölmüş 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi ise kadınların tapınağa girmesine izin verilmesinin Hindu değerlerine aykırı olduğunu (BJP) söylüyor.

Karşıtları ise Başbakan Narendra Modi'yi BJP'nin en büyük oy tabanını oluşturan Hinduların desteğini kazanabilmek için dinsel açıdan ayrıştırıcı bir siyaset gütmekle suçluyor.